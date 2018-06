Kinderzimmer Kommt spielen

1/15

Eine stillgelegte Papierfabrik in der Nähe von Paris haben die Designerin Laurence Dougier und ihr Mann Emmanuel als Architekt umgebaut. Eine Holztreppe führt hinauf zu einer Schlafhöhle, in der sich die Töchter der Familie wie im Bauch einer spanischen Galeone vorkommen. An der Reling steckt eine Kollektion von Masken.