Arbeitsmigration Das Haus zu Hause

8/12

Nach dem Zusammenbruch des Ceauşescu-Regimes waren viele Rumänen illegal in den Westen gekommen. Sie arbeiteten auf französischen Baustellen und übernachteten in improvisierten Behausungen im Wald vor Paris. Viele der Bauarbeiter leben heute auch noch sehr bescheiden, um möglichst viel Geld in die Heimat schicken zu können. Inzwischen gibt es in der Großregion von Paris etwa hundert rumänische Bauunternehmer. Paris, 2011