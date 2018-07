Britisches Innendesign Das Leben in einer Fundgrube

2/14

So blau wie der Pool auf dem Bild ist auch eins der Sofakissen – Jane Rockett und Lucy St George bauen gern solche Korrespondenzen in ihre Interieurs ein. Das Foto hingegen ist lässig mit Klammern an die Wand gebracht. Es stammt aus Slim Aarons berühmte Serie aus den Fünfzigerjahren, die Amerikas High Society in makellosen Posen an ihren Pools zeigt.