Melania Trump Is mir egal

Was Frauen können, können Männer natürlich auch. Doch es sind fast ausschließlich Frauen, die behaupten, sich einfach irgendwas übergeworfen zu haben, und fast immer steckt in solchen Fällen eine komplexe Koordination von Kleidung, Accessoires, Tönen und Mustern dahinter. Kurz gesagt: alles Absicht.

Man darf deswegen annehmen, dass auch Melania Trump sich am Donnerstag nicht zufällig irgendwas angezogen hat. Sie besuchte ein Aufnahmezentrum für Einwandererkinder an der Grenze zu Mexiko; am Vortag erst hatte ihr Mann, der Präsident, die von ihm angeordnete – und von ihr erstaunlich deutlich kritisierte – Trennung geflüchteter Familien wieder zurückgenommen. Die First Lady erschien ganz in Weiß, in der Farbe der Friedenstauben … Aber Moment, es geht mit uns durch, die Jacke ist doch eigentlich der Ölzweig in dieser Geschichte, oder etwa nicht?

Also. Es handelt sich dabei um eine jener Parka-Abwandlungen, die in Modezeitschriften gern als lässig, jugendlich und unkonventionell angepriesen oder, wenn Verona Pooth und Heidi Klum sie anhaben, als "rockig" bezeichnet werden. Eigentlich sind es nur olivgrüne Säcke mit Kapuze, die niemanden kleiden. Die Sackjacke von Melania Trump ist von Zara (aber von 2016, das Aufsuchen des Onlineshops ist also zwecklos), was als demütige Wahl erscheinen mag, wenn man arme Menschen besucht. Oder als Herablassung, wenn man sonst europäische Luxusmode bevorzugt, sich jedoch den Kaschmirmantel von Bottega Veneta nicht am Stacheldrahtzaun kaputtreißen möchte.

Damit die ausgewählte Jacke auch so richtig street credibility ausstrahlt, ist sie am Rücken mit graffitiähnlichen Buchstabenkombinationen versehen: Weiß auf oliv steht "I really don't care. Do u?" drauf: "Es ist mir wirklich egal. Und euch?" Praktisch für eine Frau, die es ansonsten vorzieht, fast alles totzuschweigen: Lasst Jacken sprechen!

Die Kleiderwahl erwies sich, nicht unerwartet, als genauso wirkungsvoll wie die Bemerkung auf einer Veganerparty, die Rote Bete sähe eigentlich genauso blutig aus wie Roastbeef.



Alle können sich etwas darüber aufregen, alle. Die einen lesen im Jacken-Graffito, wie es um die Ehe der Trumps steht (schlecht), Melanias Gatte Donald hingegen betrachtet es als scharfe Kritik an Fake-News. Man kann das Statement auf seine Politik beziehen oder auf eine generelle Unlust ihrerseits, in der Öffentlichkeit zu stehen, vielleicht ist das "Is mir egal" auch eine Retourkutsche für all die Schleifchen und Ansteckerchen in den USA, mit denen Angehörige der besseren Gesellschaft ihr soziales Engagement zum Schmuck machen. Stephanie Grisham, Melania Trumps Sprecherin, sagte, die Jacke habe keine versteckte Botschaft. Wirklich? Dann möchten wir bitte noch das Futter sehen.

"I REALLY DON’T CARE, DO U?" written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21. Juni 2018

An dieser Jacke jedenfalls lässt sich wunderbar beobachten, wie sich Mode alles, auch das, was politische Haltung sein könnte, im Sinne des Zeitgeists einverleibt. Chanel inszenierte 2015 eine Modenschau als Protestmarsch mit Schildern, auf denen zum Beispiel "Ladies first" stand, sehr originell, ein Jahr später kamen bei Dior die berühmten weißen T-Shirts mit dem Aufdruck "We should all be feminists" heraus, mittlerweile sind wie auch immer geartete Frauenpower-Aufdrucke überall in den Tiefgeschossen der Shopping-Arkaden gelandet, gleich neben dem geblümten BH. Was eine folgerichtige Nachbarschaft ist, denn eigentlich erfüllen die Slogans irgendwann ja auch nur noch den Zweck eines Blumenmusters: Sie sind als Verzierung da, wo sonst nur schlichte, einfarbige Fläche wäre, was die Kundin der Fast-Fashion-Konzerne zu fürchten scheint. Das scheinbar wütende Graffito ist also Dekor wie das Glitzersmiley.



Und warum sprechen eigentlich alle über Trumps Jacke und niemand über die Schuhe, die sie bei diesem Auftritt trägt? Die kommen schließlich auch mit einer Botschaft, wie wir wissen, seit die First Lady im September 2017 in highesten Heels Flutopfer in Texas besucht hat, um zu zeigen, dass es ihr echt egal ist. Jetzt, da Donald Trump die EU mit Zollaufschlägen bestraft und Deutschlands angeblich steil ansteigende Kriminalitätsraten zu einem seiner Twitter-Themen macht, da wählt Melania Trump Turnschuhe aus Herzogenaurach. War sicher wieder keine Absicht.