Dschungel-Muster Pflanz dich hin

Wie wir uns einrichten und mit welchen Dingen wir uns umgeben, das sagt genauso viel über uns aus wie die Kleidung, die wir tragen. In unserer Serie "Innenleben" ergründen wir aktuelle Wohntrends.

Irgendwo zwischen dem Reden über die nächste Fernreise und der Sehnsucht nach dem Umland liegt ein kleiner Dschungel. Er befindet sich auf Tellern, Notizheften, Servietten, Lampenschirmen und Kissen, die mit den feingefiederten Wedeln der Kokospalme oder den saftig grünen Blättern von Rizinus und Bananenstaude bedruckt sind.

Der Dschungel – angesiedelt zwischen Eskapismus (Umzug nach Papua-Neuguinea) und Wochenendausflug (wieder nur Baggersee) – spiegelt die Sehnsucht der Städter nach der ungezähmten, ursprünglichen Natur wieder. Momentan scheint das Sehnen besonders heftig zu sein, denn tropisches Pflanzenwerk, grafisch allerdings hübsch ordentlich arrangiert, bildet eines der beliebtesten Muster, um Alltags- und Einrichtungsgegenstände zu verzieren. Es gibt Teppiche und Vorhänge, auf denen Palmwedel wild durcheinander wehen, Tischdecken mit Monstera-Design, und wer sein Smartphone in eine Hülle mit Flamingoblumen steckt, der ist in seiner Fantasie vermutlich gerade ganz woanders als auf dem Weg zur Arbeit.

Unsere Interior-Serie "Innenleben" Eine roséfarbene Chaiselounge ist kein Zufall, ein String-Regal mit Kletterpflanze auch nicht und der Wohnzimmertisch aus alten Dielen ebenso wenig: Diese Dinge sind mehr als nur Objekte, mit denen wir uns einrichten. Sie bestimmen unseren Alltag, sie verraten viel über unsere ästhetischen Sehnsüchte und die allgemeine Gemütslage. In unserer Interior-Serie Innenleben gehen wir den Trends in den Wohn-, Ess- und Schlafzimmern auf den Grund. Sie zeigen, wie wir uns selbst sehen und wie wir wahrgenommen werden möchten. Denn hinter jeder Kaffeetasse kann eine große Frage stecken: Wer bin ich?

Oft ist das Stückchen Urwald zusätzlich noch bevölkert von den Tieren, die wir uns dort in den Tropen so vorstellen: Tukane und Papageien, Zebras und Tiger, Affen und Löwen, alle vereint ohne niedrige Fressgelüste oder zoologische Zweifel an ihrer Nachbarschaft. Paradiesisch, wie diese Musterbeispiele eines Dschungels nun mal wirken, sind sie das Fenster, das sich vom Alltag in Richtung Freiheit öffnet. Grün als Farbe der Natur beruhigt sowieso und macht die Menschen schon beim Anblick friedfertiger und ausgeglichener. Da muss man nicht mal mehr vor die Tür gehen und sich mit anderen Menschen rumstreiten!



Dass man sich die Natur ins Zimmer holen möchte, setzt allerdings voraus, dass man sie intensiv wahrnimmt. In Deutschland etablierte sich diese Form der Sehnsucht zur Biedermeierzeit, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Viele Gemälde dieser Epoche zeigen den klassischen Sonntagsspaziergang der Familie, der damals populär wurde: Die Natur wurde entdeckt als Naherholungsgebiet. Gleichzeit kam die Topfpflanzenpräsentation auf der Fensterbank oder einem hochbeinigen Blumentischchen in Mode. Es war jene Zeit, in der man sich drinnen nach dem Draußen sehnte.



Offenbar ist das heute wieder ähnlich, das zeigt schon die Renaissance der Topfpflanze. Bis weit in die Nullerjahre hinein wurde sie als Ausdruck einer gutbürgerlichen Schondeckchen-Mentalität angesehen. Als etwas, von dem sich jüngere Erwachsene dringend distanzieren mussten. Heute können Zimmerpflanzen gar nicht wild genug wuchern, zumindest eine Ecke der Wohnung sollte zum Urban Jungle werden.

Der Effekt funktioniert natürlich am besten, wenn die optische Überwältigung großflächiger als eine Tischdecke ist. Wenn die Monstera dafür noch zu klein ist oder man selbst zu faul zum Hätscheln und Gießen der Ableger, dann empfehlen sich Dschungeltapeten, zum Beispiel von Oostor, Wallsauce oder Arthouse. Sie wirken recht realistisch: Die Blätter von Palmen, Rizinus und Drachenbaum sind darauf fotorealistisch gezeichnet, oft so fein wie bei alten Kupferstichen, und dann kräftig koloriert. Wer sich darin verliert, weiß, dass eine minimalistisch weiße Wand eben auch ganz schön fantasielos sein kann.

Etwas abstrakter wird dieser optische Rauschzustand mit den auch gerade sehr beliebten Dunkelgrüntönen für die Wand vermittelt, etwa mit "Banana Republic", einem Bananenblättergrün von Caparol Icons, dem zarteren Ton "Hüterin der Freiheit" von Alpina Feine Farben oder "Horrido" von Anna von Mangoldt, dunkel wie die Schale einer Avocado. Im Idealfall flirrt das gestrichene Grün bei Lampenlicht wie ein Blätterdach im Urwald. So kann man sich auch beim Herumsitzen zu Hause so wild wie auf einer Dschungelexpedition fühlen.