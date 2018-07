Mode Jeder Körper ein Datenschatz

Manche Menschen fahnden ihr Leben lang nach der perfekten Jeans oder einem Shirt, das wie angegossen sitzt. Andere geben die Suche zwischenzeitlich auf, weil sie sich in einem schwarzen Gymnastikanzug mit weißen Punkten offensichtlich viel wohler fühlen. Warum das?

Zozo, eine japanische Modemarke, verspricht eine Jeans "wie maßgeschneidert". Dafür muss man vorher in einen lustigen elastischen Anzug steigen, der mit 300 weißen Punkten besetzt ist. Man leiht ihn bei der Firma kostenlos aus und bittet einen Mitmenschen, der beim Anblick dieser engen Ganzkörperstrumpfhose nicht aus der Fassung gerät, einen von allen Seiten zu fotografieren und zu scannen. Die App der Firma empfängt die Daten, die sich aus den Abständen zwischen den Punkten ergeben, und erklärt Schritt für Schritt, wie die Kundschaft vorzugehen hat. Es soll rund vier Minuten dauern, ein 3-D-Modell des eigenen Körpers zu erstellen, das dann bei jeder Bestellung berücksichtigt werden kann. Im Moment ist allerdings nicht sicher, wie schnell die Japanerinnen und Japaner zum Bestellen kommen. Denn ziemlich viele geben das getüpfelte Trikot erst einmal nicht zurück, sondern machen es unter dem Hashtag #zozosuit zum Instagram-Trend.

Ein von @famas_onuki geteilter Beitrag am Jul 27, 2018 um 7:11 PDT

Die Marke gehört zu Start Today, Japans größter E-Commerce-Plattform im Bereich Mode, vergleichbar mit Zalando. Im August launcht sie auch in Deutschland: Zuerst werden Jeans für 59 Euro und T-Shirts ab 22 Euro angeboten – Basics also, an denen in den meisten Kleiderschränken eigentlich kein Mangel herrscht. Nur sind sie eben nicht individuell angeglichen, sondern passen oft nur irgendwie. Das liegt daran, dass die Maße, die Konfektionsgrößen zugrunde liegen, von Hersteller zu Hersteller variieren. Was bei dem einen eine 38 ist, wird bei dem anderen eine 40 sein. Das kann bisweilen aufs Gemüt schlagen: Frauen haben sogar bis zu vier verschiedene Größen, wenn es nach den Etiketten in ihren Kleidungsstücken geht. Bei Sport- und Freizeitkleidung werden meist die US-Größen XS, S, M, L und XL verwendet, von denen jede mindestens zwei der europäischen Größen umfasst, die wiederum von Land zu Land unterschiedlich definiert sind. Da wird es dann schon vage in Schnitt und Formgebung – und wenn S für small, also klein, steht, was heißt das denn eigentlich, so fürs Körperbewusstsein?

Zozo garantiert also zwei Dinge, die heute besonders begehrenswert zu sein scheinen: eine Welt ohne Kleidergrößen und die Befriedigung hoch individualisierter Bedürfnisse. Die Debatten über Body Positivity und Plus-Size-Models haben zwar die Verklärung von Size Zero (entspricht der deutschen Größe 32) beendet. Doch beim ständigen Abfragen der Kleidergrößen, ob klein oder groß, misst man sich weiterhin an anderen und richtet sich nach ihnen. Dabei sind Kundinnen und Kunden es längst gewohnt, im Netz speziell auf sie zugeschnittene Angebote zu erhalten. Das gilt für Buch- oder Filmempfehlungen bei Onlineanbietern, die eingeblendete Werbung für Produkte, nach denen man gerade Ausschau hält, den auf das eigene Suchverhalten zugeschnittenen Newsfeed auf Social Media. Wenn das Internet einem das perfekt konfektionierte Produkt liefern kann, warum sollte es dann nicht dort auch eine Perfektion der Konfektion geben?