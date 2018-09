Holzarchitektur Holz, das an Wolken kratzt

3/10

Mit seiner sanft gerundeten Fassade und den durchbrochenen Wänden scheint dieses Besucherzentrum in der Natur zu schweben. Die Form soll an die Zelte der Samen, der indigenen Bevölkerung der Region, erinnern. Die luftige Rundform bietet Wind und Wetter weniger Widerstand als ein Gebäude mit Ecken und Kanten, in den Durchbrüchen soll sich der Schnee sammeln. So wird diese Architektur auch ein Teil der Natur. Wingårdhs Arkitektkontor, Besucherzentrum Naturum Laponia, Stora Sjöfallet