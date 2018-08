Renovierungen So schön sieht Unvollkommenheit aus

10/11

Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1722 und hat sogar das große Erdbeben in Lissabon überstanden. In diesem oft umgebauten Apartment wurden so lange Bauelemente entfernt, bis die originalen wieder zum Vorschein kamen: Kacheln an den Sockelleisten, Ziegelsteingewölbe und, wie hier zu sehen, Steinquader einer alten Stadtmauer. Lichtinstallationen setzen sie dramatisch in Szene, die neuen Materialien hingegen sollen im Hintergrund bleiben. Lissabon, Portugal