Bauchtaschen Das bisschen Stoff

Man zuckt immer ein bisschen zusammen, wenn man Männer mit kleinen Umhängetaschen sieht. Jahrzehntelang kam kein Mann auf die Idee, sich für unterwegs mit einem Täschchen auszurüsten. Große Taschen hatte man zwar schon: Umhängetaschen und Rucksäcke sehen nach ernsthafter Arbeit im Büro aus, Weekender nach ausgedehntem Sportprogramm. Aber so was ganz Kleines? Quasi eine Handtasche? Eher nicht. Doch heute schmückt sich nicht nur jeder Straßenrapper mit einer kleinen Tasche, sondern gefühlt jeder zweite Mann.

Zuletzt hatten Männer in den Siebzigerjahren Handtaschen, ohne das komisch zu finden. Aber zu dieser Zeit trugen Männer ohnehin alles Mögliche, Glitzerjacken, Plateauschuhe, knallenge Samthosen. Die Mode hatte ihnen erheblich mehr Auswahl zu bieten als heute, da Streetwear den Ton angibt. Die Handgelenktasche als Aufbewahrung für das klassische Dreigespann Portemonnaie, Ausweispapiere und Zigaretten hat dann noch bis in die Achtziger überlebt und ist mit der Horst-Schlämmer-Persiflage von Hape Kerkeling als letztem ironischen Seufzer schließlich untergegangen.



Seitdem sah man im Grunde vor allem ausgebeulte Hosentaschen. Dem kam die Mode der Neunzigerjahre gerade zupass: Cargohosen und die aus der Hip-Hop-Kultur stammenden Baggy Pants bestimmten das Straßenbild. Deren Taschen waren dermaßen groß, dass man darin einiges verstauen konnte, nicht nur Geld zum Ausgehen und den Schlüssel zum Nachhausekommen, sondern auch noch etwas Verpflegung für unterwegs. Die alltäglichen Transportprobleme des Mannes schienen endgültig gelöst zu sein – und sie mussten endlich nicht mehr ihre Partnerinnen bitten, ihre Utensilien einzustecken und mit herumzuschleppen, was auch sehr üblich war.



Seit den 2000er-Jahren bekleideten zunehmend enge Skinny Jeans die Männerbeine. Und spätestens seit den 2010ern nahmen Smartphones, die das klassische Dreiergespann erweitern, die Ausmaße von Taschenbüchern an. Wohin mit dem ganzen Kram? Nun mussten Männer wieder zur Tasche greifen. Wundern sollte uns das nicht, denn die Mode ist eine Geschichte der Wiederholungen: Auch Ötzi, der Mann aus dem Eis, trug, wie sich anhand der Mumie feststellen ließ, vor mehr als 5.000 Jahren schon eine Gürteltasche, um Bohrer, Klinge und Zunder samt Pyrit, dem steinzeitlichen Feuerzeug, unterzubringen. Manche Trends kehren immer wieder zurück.



In der Zeit, in der wir leben, wurde zunächst der Jutebeutel aus dem elterlichen Fundus recycelt, schließlich der Turnbeutel. Und nun ist es die Bauchtasche, inspiriert vom praxisnahen Streetstyle der Drogendealer und Touristen, beide Gruppen achten ja bekanntermaßen besonders sorgfältig auf ihre Habseligkeiten. Zur Unterscheidung tragen die Dealer ihre Bauchtasche nicht bieder um die Hüfte geschnallt, sondern verwegen schräg über Schulter und Oberkörper gehängt.



Taschen sind Marketing

Inzwischen imitieren vor allem junge Männer diesen Stil, vielleicht, um schon wieder einem modischen Jahrzehnt ironisch hinterherzulaufen oder um sich tatsächlich ein bisschen street credibility zu verschaffen. So wie Sneaker ohne Schnürsenkel in den Achtzigern signalisierten sollten, dass man angeblich gerade aus dem Gefängnis kommt. Modehäuser wie Yves Saint Laurent und Marc Jacobs haben den Trend längst aufgeschnappt und bieten Gürteltaschen für mehr als 500 Euro an, bei Primark hängen sie für sieben Euro.

Dass ein Trend in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, merkt man meistens an der Konkurrenz, die plötzlich aufkommt. Und so hat auch die Bauchtasche inzwischen einen ernsthaften Rivalen bekommen: die Mini-Umhängetasche. Sozusagen die professionalisierte Variante der amateurhaft getragenen Gürteltasche. Zumeist hat die Mini-Umhängetasche die Abmessungen eines DIN-A5-Blatts und ist auch ebenso schlicht. Um mit der Minitasche nicht zu feminin zu wirken, wählen die meisten Männer einen uniformen Look: Die bevorzugte Farbe ist Schwarz oder Khaki, das Material der Wahl Canvas oder Leder.



Diesen Trend haben Luxuslabels wie Gucci und Louis Vuitton initiiert. Marken, die verstanden haben, dass sie sich über ihre Accessoires definieren, denn eine auffällig herumgetragene Tasche ist die beste Marketingmaßnahme. Und auch im gehobenen Segment lässt man sich mittlerweile gern vom Streetstyle inspirieren, um die Kundschaft zu erreichen. Also sind Rapper wie Lil Pump, Massiv oder Veysel in ihren Musikvideos und auf Instagram ständig mit den kleinen Taschen mit den einprägsamen Logos zu sehen. "Teure Label sind in dieser Szene teils unglaublich wichtig", sagt Max Wohlkönig, Kostümbildner der Gangsterserie 4 Blocks, in der auch Veysel mitspielt. "Mit solchen Minitaschen – die ja in ästhetischer Hinsicht wirklich schrecklich sind – kann man eben ein für jedermann sichtbares Statussymbol umhertragen."



Get the money fuck the fame ! Ein Beitrag geteilt von Veysel (@veysel) am Jun 19, 2018 um 2:33 PDT

Abgesehen von ihrer Ästhetik sind die Minitaschen zweifelsohne sehr praktisch. Man muss das Smartphone nicht die ganze Zeit umklammern, sondern hat die Hände frei und genießt volle Bewegungsfreiheit. Praktischer geht es nicht für eine Nacht im Club, und es ist kein Zufall, dass manche Hersteller die Minitasche als Festivaltasche bewerben. In ihr manifestiert sich der Trend des Minimalismus: Man ist ultramobil und muss so wenig wie möglich mit sich rumschleppen. Alles Überlebenswichtige trägt man bei sich, man darf sich also wie ein moderner Nomade fühlen, selbst wenn man nur auf das Taxi wartet und nicht ins Zeugenschutzprogramm muss. Obwohl, mit solchen Taschen kann man auch dem Befehl "Hände hoch!" umstandslos Folge leisten. Auch wenn sich das nicht so grenzenlos mobil anfühlen dürfte.