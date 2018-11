Verner Panton Als Wohnen Pop war

1/11

Clubatmosphäre statt Clubsessel: Pantons Installationen konnten öde Räume in Formendiscos verwandeln. Diese hier, "Visiona 2", entstand im Auftrag des Chemieunternehmens Bayer: als Showroom während der Kölner Möbelmesse 1970 und als Leistungsschau all dessen, was aus Kunststoff gestaltet werden kann.