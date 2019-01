Architektur für Tiere Katzen, die an Kathedralen kratzen

1/11

Auch wenn Fledermäuse sich das nicht angucken werden, und schon gar nicht im besten Licht des Tages: Dieser Turm von Ants of the Prairie ist für sie. Die Konstruktion soll an eine riesige schlafende Fledermaus erinnern, die Sperrholzlamellen sind mit Rillen versehen, damit sich die Fledermäuse leichter in den Turm hängen können.