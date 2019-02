Der deutsche Modedesigner Karl Lagerfeld ist tot. Dies hat das französische Modehaus Chanel bekannt gegeben und bestätigte damit die Berichte mehrerer französischer Medien.

Der 85-Jährige gehörte zu den wichtigsten Modedesignern des 20. Jahrhunderts. Er war seit 1965 Chefdesigner von Fendi und seit 1983 Chefdesigner von Chanel. Zuvor arbeitete der Hamburger für andere Modehäuser wie Balmain, Patou und Chloé.



Neue Blütezeit für Chanel

Nach eigenen Angaben kam Lagerfeld 1935 als Sohn des Fabrikanten Otto Lagerfeld zur Welt und wuchs in wohlhabenden Verhältnissen auf. Mitte der 1950er Jahre zog er nach Paris und begann seine künstlerische Laufbahn. Neben seiner Tätigkeit als Kreativdirektor bei Fendi und Chanel entwarf er Kollektionen unter seinem eigenen Namen.



Lagerfelds Wechsel an die Spitze des französischen Modehauses war vor allem für Chanel selbst wegweisend. Er verschaffte der Marke nach dem Tod ihrer Gründerin Coco Chanel neue Bedeutung. Das Label galt zu dem Zeitpunkt als verstaubt und als Ausstatterin älterer Pariser Damen. Lagerfeld kreirte moderne Neuinterpretationen, blieb aber gleichzeitig den Klassikern der Marke wie etwa den Tweed-Kostümen treu.

Er habe sich schon immer für Kleider interessiert, ohne zu wissen, dass man das Mode nenne, sagte Lagerfeld einmal in einem Interview. Kritikerinnen und Kritiker bejubelten seine Mode als elegant und innovativ, er habe klassische Formen erneuert und wahre Looks geschaffen. Unvergesslich sind seine Jäckchen, die tiefen Rücken-Dekolletés oder seine Wollmäntel mit Gürtelschließe am Kragen. Er gilt als Entdecker von Models wie Claudia Schiffer und Inès de la Fressange.

Verwunderung und Sorge nach Couture-Show

Zuletzt fehlte er genau da, wo er jedes Mal frenetisch gefeiert wurde – auf dem Laufsteg zum Finale einer Couture-Show von Chanel im Januar. Die offizielle Begründung: Lagerfeld habe sich müde gefühlt. In Paris, wo er nach dem Tod von Yves Saint-Laurent der letzte noch verbliebene große Modeschöpfer war, war die Sorge groß. Erst im November hatte er noch die berühmte Festtagsbeleuchtung auf der Pariser Prachtmeile Champs-Élysées eingeweiht.

Legendär waren Lagerfelds Aussprüche. Über seine Haut sagte er: "Ich gehe nicht mehr in die Sonne. Schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Ich will nicht aussehen wie eine alte Schildkröte." Über seine Ausbildung sagte der Besitzer von 300.000 Büchern: "Ich habe ja im Grunde nie etwas gelernt. Ich habe nicht einmal Abitur gemacht und nix." Vernichtend war das Urteil des Modezaren über Freizeitkleidung: "Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren."