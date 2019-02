Oscars 2019 Ein Kleid im Anzug

Bis vor Kurzem hätte eine Männermodestrecke über die Oscars der Dokumentation über eine Pinguinkolonie geglichen, die geschlossen ausgeht: glänzender schwarzer Rücken, weiße Brust, stocksteife Pose. Maximal wurde zum Smoking ein schwarzes Hemd kombiniert. Zu den 91. Academy Awards kam es ein bisschen anders: farbenfroher, überraschender, weniger konform – und das tatsächlich bei der Männermode.

Lassen wir einmal beiseite, dass von Helen Mirren bis Sarah Paulson sehr viele Frauen in pinkfarbenen Tüllmassen aufgelaufen sind, dass die Riesenschleife oder die asymmetrische Rüsche, die aus jedem Kleid eine Geschenkverpackung macht, in diesem Jahr wieder populär war, ebenso wie die klassische Sanduhrsilhouette, schulterfrei und korsettiert. Bei den Oscars lautet die wichtigste Information zu Frauen, die Hauptrollen spielen, die gleiche Gagen wie ihre männlichen Pendants fordern, Filme produzieren oder finanzieren, leider oft immer noch: "XY trägt ein Kleid von Z." Es ist stets die gleiche Zumutung, dass das Label des Kleides interessanter sein soll als das, was eine Frau über ihren Beruf zu sagen hätte.

Es wirkt zunächst vielleicht wie eine Retourkutsche, nun endlich festzustellen: Oh, Billy Porter ist in Christiano Siriano erschienen! Spike Lee hat sich seinen Anzug von Ozwald Boateng entwerfen lassen. Jason Momoa trägt einen der letzten Entwürfe von Karl Lagerfeld für Fendi. Reden wir also darüber, wen die Männer tragen! Wäre das nicht wahre Diversität, die von den Oscars immer wieder gefordert worden ist, seit 2016 der Hashtag #OscarsSoWhite aufkam?

Spike Lee in Lila mit seinem Oscar für das beste adaptierte Drehbuch für "BlacKkKlansman" © Frederic J. Brown/AFP/Getty Images

Wenn also diese Preisverleihung Vielfalt und Gleichberechtigung spiegeln soll, dann beginnt dies damit, mit den Männern über Mode zu sprechen und ihnen etwas anderes zuzugestehen als den ewigen uniformen Smoking. Und so hat Billy Porter völlig zu Recht auf Instagram gepostet: "Wenn man zu den Oscars geht, muss man sich schick machen." Der Schauspieler und Sänger ist derzeit in der Netflix-Serie Pose über die New Yorker Ballroom-Kultur zu sehen, und er ist im Dolby Theatre mit viel Grandezza in einem Smokingkleid erschienen: streng geschnittenes Sakko, weißes Hemd mit Fliege, die Weste aber wie eine Corsage geschnitten und kombiniert mit einem bodenlangen Rock, der mit dem gleichen Drama ausschwingt wie Scarlett O'Haras Kleider in Vom Winde verweht. Porter war einer der Ersten auf dem roten Teppich, und danach war man sich auf Twitter sehr freundlich einig: Das sei das Kleid des Abends! Von der Häme, mit der ansonsten Abweichungen vom Dresscode bedacht wurden, weitgehend keine Spur.



Der Musikproduzent Pharrell Williams erschien in einer Art Pfadfinder-Galalook mit Camouflage-Muster, korrektem Schnitt und kurzen Hosen zu weißen Socken. Der Regisseur Spike Lee hatte sich für Kardinalslila entschieden, kombiniert mit einem leuchtend blauen Hemd, goldenen Nikes und einer Chauffeuersmütze, ebenfalls in Lila. Wie eine Karikatur auf die Verlautbarungen von Hollywoods teuersten Juwelieren hatte Lee diesen Look noch um schwere Schlagringe mit den Schriftzügen "Love" und "Hate" ergänzt, um den Hals trug er eine Kette mit dem von Prince erschaffenen Zeichen, das männliche und weibliche Symbolik verbindet.

Pretty in Pink: Helen Mirren und Jason Momoa © Kevin Winter/Getty Images

Der Schauspieler Jason Momoa trug einen Smoking in Puderrosa und hatte passend dazu ein Scrunchie ums Handgelenk geschlungen – dieses Rüschenhaarband der Neunzigerjahre, das gerade ein rätselhaftes Comeback erlebt und für den spannendsten Moment einer eher faden Zeremonie stand: Wann würde Momoa es zur Haarbefestigung einsetzen?

An dieser Stelle müssen wir auf Helen Mirren zurückkommen. Denn auch sie war, in Schiaparelli Couture, sehr pretty in pink und hatte wie immer Recht. Auf vogue.com sagte sie über Jason Momoa und sich: Dass ein hawaiianischer Gott und eine recht reife englische Frau dieselbe Farbe tragen könnten, zeige, dass die Zeiten sich wirklich gewandelt hätten.

Ja. Es war richtig fortschrittlich, dass wir bei den Oscars mal mit Männern über Mode reden konnten.