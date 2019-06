Fundstücke Ganz schön mitgenommen

4/13

Zusammen mit ihrem Mann und ihrem Sohn lebt Justine mitten in der französischen Provinz. Der vorherige Besitzer des Hauses soll ein Schlosser gewesen sein. Am Gebäude wollte Justine so wenig wie möglich verändern. Die Tapeten blieben an der Wand, der alte Holztisch kommt aus einer alten Apotheke, das Geschirr fand sie in einem Schrank im Haus.