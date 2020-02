"Mittelmeer Moderne" Sehnsucht nach dem ewigen Sommer

6/16

Das minimalistische Patio-Haus im griechischen Karpathos liegt direkt am Meer und scheint auf einer felsigen Klippe zu balancieren. Entworfen haben es die Designer von One of a Kind Architects (OOAK) in Stockholm. Im Zentrum des Gebäudes befindet sich ein großer vor den starken Winden geschützter Innenhof.