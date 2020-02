LGBTQ-Models Schönheit braucht Widerspruch

Zufälle und Widersprüche sind die Leitmotive des amerikanischen Fotografen Gregory Halpern, geboren 1977 in Buffalo. Halpern hat sich von der Sonne leiten lassen in Los Angeles und ist dem Rust-Belt im Nordosten der USA gefolgt. Zum ersten Mal hat er sich nun auch mit Mode befasst – schließlich ist sie auch eine Welt der Widersprüche, und der Zufall bestimmt einen kleinen Moment atemberaubender Präsenz. Der Magnum-Fotograf will mit seiner Serie zeigen, dass in der Modewelt Schönheit nicht nur abgebildet, sondern auch erforscht und neu definiert wird. Aus dem scheinbaren Elitismus heraus verschieben sich hier die Parameter der populären Ästhetik. Gregory Halpern hat deshalb mit New Pandemics kooperiert, einer New Yorker Agentur für LGBTQ-Models. Er habe sich immer am meisten für Widersprüche innerhalb eines Bildes interessiert, sagt er. Deswegen fasziniert ihn das Porträt so besonders: "Die Menschen sind so kompliziert und im Allgemeinen selbst für sich selbst ein Rätsel."