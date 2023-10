In der Serie "Guter Stoff" schreiben Yasmine M'Barek, Micky Beisenherz und Daniel Schreiber jede Woche im Wechsel über alles, was uns anzieht. Dieser Artikel ist Teil von ZEIT am Wochenende, Ausgabe 43/2023.

Ich hasse den Sommer, ich hasse Sonne, aber ich danke Gott für diese Gegebenheit, die Sonnenbrillen möglich gemacht hat. Spätestens ab dem ersten April jeden Jahres trage ich durchgehend Sonnenbrille, und das – Achtung – auch in Innenräumen. Es gibt nur zwei Kategorien, in die Sie sich als Lesende jetzt einordnen: Das ist unverschämt, geht gar nicht, oder: Das ist geil, diese Person will ich auch sein.