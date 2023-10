Wie koche ich einen Kürbis, der nicht Hokkaido heißt? Was tun mit all den Äpfeln – und dem alten Quittenbaum im Garten? Wie putze ich Pilze richtig? Und wächst auch im Winter noch frisches Gemüse? Die Nürnberger Köchin Gabriele Hussenether weiß Rat. Im "Küchenzuruf" gibt sie Tipps aus der Küche und teilt Wissen vom Feld. Jede Woche frisch im Wochenmarkt.

Klaus, ein Freund aus meiner Kochschule, bereitet an jedem ersten Urlaubstag nach Ankunft im Ferienhaus Spaghetti aglio e olio zu, also mit Knoblauch und Öl. Seine Frau wünscht sich das. Ich finde, das ist nicht nur eine schöne Tradition, sondern auch eine clevere. Denn die Küche eines Ferienhauses ist unmittelbar nach Bezug selten so ausgestattet, dass gleich ein ganzes Menü darin gekocht werden könnte. Dagegen lassen sich die Zutaten für Spaghetti aglio e olio mühelos im Reisegepäck transportieren, das Gericht ist außerdem ruckzuck zubereitet. Wer dann schon Knoblauch im Haus hat, kann damit auch an den Folgetagen frisch gekaufte Speisen würzen.