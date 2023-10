Einfacher lässt sich eine morgendliche Mahlzeit kaum zubereiten als mit ein paar Eiern. Während die US-Amerikaner Frühstückseier zum Beispiel in heißem Baconfett braten, die Deutschen die Eier hart oder weich kochen, servieren die Franzosen ihre Frühstückseier gern in kleinen Auflaufförmchen. Das Geheimnis dieser Oeufs Cocotte, die mit Käse, Lachs, Schinken oder angebratenem Gemüse verfeinert werden können, liegt in der Zubereitung: Sie werden in einem Wasserbad im Ofen gegart. So bleibt genügend Zeit, sich nebenher um das Brot kümmern. Schön knusprig getoastet eignet es sich es am besten zum Dippen.