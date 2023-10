Das Hotel The Mandala am Potsdamer Platz in Berlin. Es tritt ein: das härteste Gastrokritikerteam der Stadt. Zeralda und Ellen, beide 8 Jahre alt, Mona, 6, und Johann und Juri, beide 5. "Wir begleiten Sie gern nach oben", begrüßt sie der Herr am Empfang. Der gläserne Aufzug fährt in den fünften Stock, Zeralda schaut sich um, "alles auf neumodisch hier". Dann betreten die fünf das Restaurant Facil: In der Mitte des hellen, gläsernen Raums plätschern zwei Brunnen, hinter den bodentiefen Fenstern ist die Terrasse mit einem Bambuswald bewachsen. Hier kocht Michael Kempf, 46, er und sein Team haben zwei Sterne. Im Facil kann man mittags oder abends fünf bis acht Gänge essen, heute wird Kempf für die Kinder ein Vier-Gänge-Menü zubereiten. Alle Gänge stehen oder standen genau so auf seiner Karte. Es ist Sonntagvormittag, ein paar Frühstücksgäste des Hotels sind noch da und bedienen sich am Buffet. Die Kinder setzen sich an den für sie eingedeckten Tisch. Vor ihnen glänzende Messingteller, jeder einzelne wiegt 2,5 Kilo, und sehr viel Besteck.