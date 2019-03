Bryan Ferry "Ich bin heute viel glücklicher als früher"

Für das erste Treffen im vergangenen Sommer schlägt Bryan Ferry ein Restaurant im Londoner Stadtteil Chelsea vor. Er komme an dem Tag aus Kopenhagen zurück von einem Konzert und wolle deshalb nicht zu spät essen gehen, ob 19.30 Uhr eine gute Zeit für mich sei, fragt er höflich drei Wochen zuvor in einer Mail.

In London bestelle ich an dem Abend im Hotel rechtzeitig ein Taxi – es kommt nicht. Ich bestelle ein zweites und merke, dass ich mich verspäten werde. In der Hoffnung, dass Bryan Ferry seine Mails liest, schreibe ich ihm, entschuldige mich. Er antwortet nach ein paar Minuten: "Machen Sie sich keine Sorgen, ich bin schon da." Und dann stellt er per Mail eine Frage, ganz so, als ob es das Selbstverständlichste der Welt für ihn wäre: "Was kann ich Ihnen bestellen?"

Ich schreibe aus dem Taxi zurück: "Was trinken Sie?" Seine Antwort: "Einen Martini, beim Wein nehme ich später einen Sancerre. Sie entscheiden."

Als ich mit über 20 Minuten Verspätung in Chelsea ankomme, aus dem Taxi springe und ins Restaurant haste, sehe ich Bryan Ferry an einem ruhigen Tisch in einer Ecke sitzen, lässiger Anzug, Hemd, Krawatte. Er deutet lächelnd auf ein zweites Glas Sancerre, das vor ihm steht, "für Sie".

Ist Bryan Ferry, seit fast 50 Jahren Rockstar und Stil-Ikone, Gründer und Sänger der Band Roxy Music, also tatsächlich der höfliche britische Gentleman, als der er immer wieder beschrieben worden ist? Der Designer Nicky Haslam, ein alter Freund Ferrys, hat das einmal so formuliert: "Andere Rockstars zerlegen ihre Hotelzimmer, Roxy Music dekorieren sie um." Auf das Zitat angesprochen, muss Bryan Ferry lachen. "Ja, das stimmt, unsere Hotelzimmer haben wir wirklich nie zerstört. Zu dieser Art von Leuten gehörten wir nicht. "

Es sei interessant, erzählt er an dem Abend, dass viele ihn mittlerweile für einen gebürtigen Londoner hielten, weil er seit Ende der Sechzigerjahre hier lebe, "dabei komme ich aus Newcastle, aus der Arbeiterklasse". Sein Vater Fred Ferry hat als einfacher Arbeiter auf einem Bauernhof gearbeitet, mit Pferden Felder bestellt. "Aber in den Dreißigerjahren, zu Zeiten der Großen Depression, ging es den Bauern immer schlechter. Und meine Mutter wollte ein Haus mit Strom und fließendem Wasser. Können Sie sich das vorstellen?" Sie überredet ihren Mann, eine Stelle bei der örtlichen Kohlemine anzunehmen, er kümmert sich auch dort um die Pferde. "Das waren Ponys, sie mussten ja klein sein, um die Kohlewagen durch die Schächte zu ziehen. Sie lebten unter Tage. Ich weiß noch genau, was mein Vater verdiente: 15 Pfund in der Woche. Das war ein harter Job. Wir waren wirklich arm."

Das also ist die Welt, aus der einer der glamourösesten Musiker seiner Generation kommt, der im nächsten Moment davon erzählt, dass der legendäre deutsche Industriellen-Erbe und Playboy Gunter Sachs ihn und seine damalige Freundin Jerry Hall öfter nach Monte Carlo eingeladen habe, "das war lustig". Dann kommt Bryan Ferry noch einmal auf seinen Vater zu sprechen. "Er ist wie eine Figur aus dem 19. Jahrhundert, für mich ist er wie eine Brücke in ein anderes Zeitalter. Mein Vater wusste nicht mal, wie man telefoniert, ich glaube nicht, dass er jemals ein Telefonat geführt hat."

Am Ende des Abendessens beschließen wir, dass wir unser Gespräch fortsetzen wollen. Für unser zweites Treffen ein halbes Jahr später, Ende Januar, wieder in London, schlägt Bryan Ferry ein anderes Restaurant vor, das Wiltons in der Nähe des Piccadilly Circus. Das Wiltons ist nicht irgendein Restaurant, es ist das älteste der Stadt, es wurde 1742 eröffnet, eine Institution. Diesmal achte ich darauf, pünktlich zu sein, ein Kellner bringt mich zu einem Tisch, der in eine Art offene Kabine hineingebaut wurde.

Bryan Ferry kommt kurz darauf, wieder im Anzug, Hemd, Krawatte. "Ich mag diesen Ort", sagt er, "er ist so, wie man sich London vorstellt – und so diskret."

Wir sind verabredet, um weiter über seine Arbeit und sein Leben zu reden, am nächsten Tag soll er für das ZEITmagazin MANN fotografiert werden. Wieder bestellt Ferry einen Martini, erkundigt sich, seit wann ich in der Stadt bin und wie die Feiertage waren, er hatte ein paar Auftritte in Deutschland, ist am 23. Dezember nach Hause geflogen, direkt in sein Landhaus im Süden Englands gefahren. "Ich habe es genossen: am Kamin sitzen, Bücher lesen, zwei meiner Söhne waren da."

In London besitzt Bryan Ferry ein großes Studio mit Wohnung, ein ehemaliges Fabrikgebäude. Das Landhaus hat er 1976 gekauft. "Es gehörte Keith, einem Neuseeländer", sagt er. "Er hatte ein schickes Restaurant in Chelsea, wo jeder hinging damals, und eine große Kunstsammlung, vor allem Bilder von Francis Bacon. Er lud mich zu einem Wochenende auf sein Landhaus ein, meine gute Freundin Amanda Lear war auch da, ich habe mich in das Haus verliebt. Ich sagte eher nebenbei: 'Keith, solltest du das Haus jemals verkaufen wollen, gib Bescheid!' Was man manchmal so sagt. Ein Jahr später rief er mich an: 'Ich ändere mein Leben, willst du es kaufen?' Seitdem lebe ich dort, ich bin fast jedes Wochenende draußen."

Als er das Haus kauft, ist er mit seiner Band Roxy Music viel unterwegs, lebt zeitweise auch mehr in New York als in London, "meine Eltern sind dann eingezogen, sie haben es geliebt, es ist wärmer als im Norden, von wo wir kommen, sie haben sich um den Garten gekümmert, mein Vater war ein leidenschaftlicher Gemüsezüchter!" Seine Eltern wohnten dort bis zu ihrem Tod.

Ein Kellner tritt an unseren Tisch, überreicht die Speisekarten, fragt, ob wir einen Wein bestellen wollen. "Ein Glas Weißwein, gern", sagt Ferry, "einen Sancerre?" Der sei leider aus, sagt der Kellner, er empfehle einen exzellenten Riesling.

Wenn er Riesling trinke, sagt Ferry, dann denke er an seine allererste Reise. 15 oder 16 Jahre alt sei er damals gewesen, "meine ältere Schwester Ann hatte eine deutsche Brieffreundin, Renate Hammermann in Köln, die beiden sind übrigens bis heute befreundet. Ich werde nie vergessen, wie wir auf einem Schiff den Rhein entlanggefahren sind, die Menschen an Bord tranken Riesling. Ich fand das glamourös, das war wie eine andere Welt für mich." Ferry wurde am 26. September 1945 geboren, wenige Monate nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Seine beiden Schwestern und er waren die Ersten in der Familie, die studierten, "die Universität war unser Weg in eine bessere Zukunft. Und natürlich das Reisen."

Von seinem Vater hat er bereits erzählt, wie war seine Mutter? "Dynamisch, offen, sie hatte acht Geschwister, ihr Vater war 1918 gestorben, sie hat ihrer Mutter sehr dabei geholfen, die anderen Geschwister aufzuziehen." Wenn er an sie denkt, sieht er sie beim Backen, "Brot, Kuchen, Scones, sie war immer in der Küche".