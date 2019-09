Idole Götter-Dämmerung

Helden sterben heute keinen ruhmreichen Tod mehr. Sie stürzen besoffen von einer Klippe und fallen in reißende Fluten, in denen sie untergehen, weil sie nicht schwimmen können, was aber auch keine Rolle spielt, weil sie sich vorher ohnehin schon ein Messer in den Bauch gerammt haben, weil sie nicht glauben wollten, dass das wehtut.

