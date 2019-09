Puzzle-Sammler Ein Leben in fünfzigtausend Rätseln

Durchaus, sagt James Dalgety, gebe es Momente, in denen er das alles bereue. Augenblicke, in denen er jenen Sonntag Anfang der 1960er am liebsten ungeschehen machen würde, an dem er, ein junger Kerl damals noch, über den berühmten Flohmarkt entlang der Londoner Portobello Road schlenderte, an einem Stand stehen blieb, vor einem seltsamen Objekt aus Elfenbein, und das, nach kurzem Handel, für läppische fünf Shilling erstand, um es mit nach Hause zu nehmen. Das seltsame Objekt wurde dort als eine hübsche Version der "Chinesischen Ringe" identifiziert. So etwas bezeichnet man im Englischen als puzzle, was man vielleicht mit Geduldspiel übersetzen kann, jedenfalls bedeutet puzzle mehr als nur ein Bild, das man aus verschiedenen Teilen zusammensetzt, wie Puzzle im Deutschen. An diesem Ding herumzuknobeln, stellte Dalgety bald fest, machte ihm ziemlichen Spaß.

