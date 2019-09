Schauspieler Willem Dafoe

Es ist Anfang Juni, ein Garten in Rom, am Rand der Stadt, Olivenbäume, Sträucher und mittendrin Willem Dafoe, einer der prägenden amerikanischen Schauspieler seiner Generation, mehr als 100 Filme, vier Oscar-Nominierungen, im vergangenen Jahr auf der Berlinale für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Simon Emmett, der Willem Dafoe an diesem Tag für das ZEITmagazin MANN fotografiert, hat seine Playlist angemacht, es läuft Alphabet Street von Prince. Willem Dafoe steht vor einem Holztor im Halbschatten und tanzt, er bewegt seinen Körper im Beat des Songs hin und her, klatscht in die Hände, in seinem markanten Gesicht ist ein entspanntes Lächeln zu sehen.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden