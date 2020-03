Schlaf Sorry, Boss, ich schlafe!

Als an diesem längst historischen 5. Februar zur Mittagszeit die alte Bundesrepublik noch mal ein neues, nicht unbedingt besseres Land geworden war – in Erfurt hatte sich ein bis dahin unbekannter Mann mit den Stimmen der Rechtspopulisten zum Ministerpräsidenten wählen lassen, und das politische Establishment würde im Folgenden einen ganzen Tag brauchen, um zu begreifen, dass das nicht okay war –, da lag ich bei mir zu Hause auf dem Sofa und hatte das ganze Drama verschlafen. Der Mittagsschlaf war über mich gekommen wie die Lava des Vesuvs im Jahr 79 nach Christus über Pompeji – beim Aufwachen hielt ich die Teetasse in der Hand, die Zeitung lag quer über meinem Bauch.

Der Schlaf hat – im rund 250. Jahr seit Einsetzen der industriellen Revolution – ein schlechtes Image, zu Unrecht natürlich. In einer modernen Arbeitswelt, in der alle Teilnehmer, vom niedrigen Angestellten bis zum CEO, unentwegt erreichbar sein müssen und sich alle bis in ihre sogenannte Freizeit hinein fragen, ob sie diese auch effizient genug gestalten (gesunde Ernährung, Work-Life-Balance), ist der Schlaf Notwehr: "Entschuldigung, Boss, aber ich kann Ihre E-Mail nicht beantworten, denn mein Atem wird gerade so wunderbar ruhig, und ich kippe weg." Unsere hochgezüchtete, neurotische Welt bietet in einem fort neue Sportarten, Meditationsübungen und spirituelle Wundertrips (Ayahuasca) an, um Geist und Körper zu sich selbst kommen zu lassen. Die Ur-Entspannung, gewissermaßen das Fundament aller Entspannungsübungen aber bleibt der Schlaf.

Man kann dem Schlaf also durchaus eine subversive Kraft attestieren: Da draußen, außerhalb der Betten und jenseits der Sofas, drehen alle durch (Männer mit Glatzkopf und Cowboystiefeln werden zu Eintags-Ministerpräsidenten gewählt) – wir schlafenden Männer drehen uns zur Seite und machen nicht mit. Schlaf auch als Antwort auf eine der schwachsinnigsten Erfindungen unserer Zeit, den Live-Ticker: 2007 sang die Hamburger Band Tocotronic die große Entschleunigungs-Hymne Sag alles ab, die gleichzeitig auch ein Pamphlet gegen den Kapitalismus war – sich verabschieden, aus Zusammenhängen heraustreten, Pause machen, den Motor stoppen, für den Konkurrenzkampf nicht zur Verfügung stehen. "Die Bäume werden doch / Auch von selber grün", hieß es im Liedtext. Schön.

Moritz von Uslar Kulturreporter, DIE ZEIT zur Autorenseite

Holen wir uns das Idealbild des schlafenden Mannes noch einmal vor Augen: Richtig, er liegt auf dem Rücken, interessanterweise nicht auf einem Bett, besser auf einem Schaukelstuhl oder auf dem Sofa. Der auf einer warmen Sommerwiese schlafende Mann ist natürlich auch immer gut. Schlaf als Ausdruck von Angstlosigkeit, von Stärke, Selbstvertrauen, Souveränität – einen schönen Anblick bietet jener Mann, dessen Arme lässig geöffnet um seinen Kopf und um die Krone seiner Haare liegen. Eine Formel des schlafenden Mannes lautet also: Kontrollierte Verletzlichkeit gleich Stärke gleich Herrlichkeit. Und natürlich entsteht Sexyness da, wo Kraft sich ihrer selbst so gewiss ist, dass sie Pause macht und nicht zum Einsatz kommen muss. Männer, die an unwahrscheinlichen Orten schlafen, in Baumkronen, auf Dächern, auf Pferderücken, an Bartresen sitzend, an Zäune und an Hauswände gelehnt: oh Gott, wie cool.

Kleine Kulturgeschichte zum Thema "Der männliche Schlaf und die Frauen": Im Kino des letzten Jahrhunderts, vor allem in Schwarz-Weiß-Filmen, blieb die Frau nach dem Sex im Bett liegen, der Mann erhob sich leise, war im Morgengrauen verschwunden. Heute läuft es tendenziell andersherum (siehe etwa die deutsche Fernsehserie Bad Banks, die in der Welt des neuen Geldes, der Fintechs und Robo-Advisor spielt): Die von Paula Beer verkörperte Investmentbankerin muss raus, Geldströme am Laufen halten. Das für sie austauschbare männliche Sexualobjekt bleibt in den Laken liegen und schläft.

Männer, die schlafen, sind zu einigen klassischen Männer-Dingen – Krieg führen, selbstherrlichen Unsinn erzählen – nicht imstande: Schon deshalb sollte uns Männern unser Schlaf lieb sein. Einige andere klassische Männer-Dinge – schnarchen, andere laute Körpergeräusche produzieren – kann der schlafende Mann leider sehr gut: nicht so gut. Sorry.

In fortgeschrittenem Alter wird der Schlaf kürzer, aber keinesfalls unwichtiger, eher im Gegenteil. Und, paradoxe Sache: Mit dem Alter nimmt die Qualität des Schlafes in der Regel ab. Wie sagte der Arzt neulich, den der Kolumnist (selber im Überhaupt-kein-junger-Mann-mehr-Alter von bald fünfzig Jahren) gefragt hatte, was um Himmels willen denn dagegen getan werden könne, dass der Schlaf ab drei Uhr früh oft ganz ausbleibe? "Eins kannst du tun: Du kannst akzeptieren, dass Männer in deinem Alter öfter mal wachliegen." Fand ich gut.