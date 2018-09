Insgesamt drei Nächte haben wir auf Hin- und Rückweg in der Panorama Lodge in Namche gewohnt. Nach dem Frühstück nehmen wir Abschied von unserer gemütlichen Herberge. Ein langer Rückmarsch bis nach Lukla steht heute an. Schnell zieht sich die Gruppe wieder weit auseinander, Sprinter wie Sebastiano oder Rudolf geht es vor allem um die Zeit und auch um den sportlichen Ehrgeiz, heute, nachdem sich unser Körper an die große Höhe gewöhnt hat, auf der letzten Trekkingetappe noch einmal richtig Gas zu geben. Andere lassen es gemütlch angehen und genießen den Abstieg auf dem Highway Nr. 1 der nepalischen Trekkingrouten, der einzigen Verbindung zwischen Lukla und Namche Basar, dem Handelszentrum der Sherpas.Zunächst führt der Weg in Serpentinen steil bergab. Auf dem breiten Pfad kommen uns immer wieder Sherpabauern mit ihren Yakherden entgegen, auf dem Weg zum Everest Basecamp, um die Gerätschaften und das Gepäck der Expeditionen zurück zu transportieren. Ende Mai endet das Zeitfenster für die Besteigung des Everest, alle Expeditionen müssen zurück im Basislager sein. Beladen mit Heuballen stapfen die Tiere bergauf, eine ausgiebige Mahlzeit vor dem Rückweg mit den schweren Tragelasten. Nach rund 200 Metern Abstieg erreichen wir die Stelle, von wo wir auf dem Hinweg erstmals die Spitze des Everest erblickten. Heute heißt es Abschied nehmen vom Blick auf die Majestät der Berge, den wir in den vergangenen zwei Wochen aus so vielen verschiedenen Positionen sehen konnten. An der schwankenden Hillary-Brücke binden wir einige unserer Katas, die wir von unseren Gastgebern in den letzten Tagen geschenkt bekamen, ans Geländer. Es soll Glück bringen, sie an besonderen Aussichtspunkten oder heiligen Stätten im Himalayawind flattern zu lassen.Dann tauchen die Dörfer auf, durch die wir auf dem Hinweg bergauf marschiert sind. In Monjo machen wir eine Teepause, hier unten ist es mindestens zehn Grad wärmer als oben in Namche, wieder scheint die Sonne, wie so oft in den vergangenen Tagen. Zeit zum Verweilen, Zeit für Blicke auf die saftiggrüne Landschaft mit Getreidefeldern, die schwer an ihren Rispen tragen, Äcker voller Tomaten, Gurken, Kürbissen, genährt vom Dudh Kosi, der das mineralreiche Wasser aus den Hochregionen talwärts bringt. Links und rechts vom Weg entstehen überall neue Lodges für Touristen, von denen die Bewohner des Tales derzeit nur träumen können. Trotz der Everest-Feiern ist hier auf der Rennstrecke des Trekking-Tourismus nur ein Bruchteil jener Wanderer unterwegs, die vor Beginn der politischen Unruhen über diese Pfade zogen. Gegen vier Uhr Nachmnittags erreichen wir unsere komfortable Lodge am Rande Luklas. Etwas muffige, aber komfortable Doppelzimmer mit eigenem Bad erwarten uns - ein Luxus, der uns schon lang nicht mehr zugute kam.Eine herrlich lange Dusche, ein kurzer Gang durch den Ort, dann startet unser Abschiedsabend mit unseren einheimischen Gefährten. Eine Tanzgruppe aus Lukla zeigt uns ihre Künste. Wir bedanken uns bei den Trägern, den Köchen, den Sirdars mit einem Riesenapplaus und einem Umschlag voller Rupien und Dollars sowie einem Haufen gebrauchter und ausrangierter Ausrüstungsgegenstände, die wir nicht mit nach Hause nehmen wollen und hier mindestens genau so gut aufgehoben sind. So wechseln Trekkingsocken, T-Shirts und Hosen den Besitzer, ausrangierte Wanderstiefel, ein Schlafsack und mehrere Fleecejacken den Besitzer. Mit Gebeten für gutes Flugweter am nächsten Morgen endet unser letzter Abend in der Bergwelt des Himalaya.