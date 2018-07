Ein Kind und ein Hotel haben eins gemeinsam: Um beides muss man sich 24 Stunden am Tag kümmern. Seit drei Jahren führen Mirjam Allan, 29, und ihr Mann David, 40, das Ibis-Budget-Hotel in Regensburg. Sie leiten ein Team von elf Angestellten. Ihr Sohn Gabriel hat im Dezember vergangenen Jahres seinen ersten Geburtstag gefeiert.

ZEIT Spezial: Wie kamen Sie auf die Idee, als Paar zusammenzuarbeiten?

Mirjam: Für uns war das nicht ungewöhnlich. Wir haben uns vor sechs Jahren bei der Arbeit kennengelernt. Ich hatte gerade meine Ausbildung im Düsseldorfer Fünf-Sterne-Hotel Breidenbacher Hof begonnen ...

David: ... Ich habe als Guest-Relation-Agent die Gäste aus dem Nahen Osten betreut. Arabisch ist meine Muttersprache, ich bin in Jordanien geboren. Als ich Mirjam zum ersten Mal gesehen habe, hatte ich gerade für einen Gast am Hinterausgang ein Taxi gerufen.

Mirjam: David ist mir zur U-Bahn nachgelaufen. Die Bahn habe ich verpasst, weil wir bis nach Mitternacht geredet haben. Als wir zusammengekommen sind, hatten wir ziemlich schnell den Traum, ein eigenes Hotel zu eröffnen. Als Hotelfachkraft ist es schwierig, aufzusteigen und Geld zu verdienen. Heute sind wir gleichberechtigte Chefs.

ZEIT Spezial: Und, funktioniert das?

Mirjam: Auf jeden Fall. Wir fragen uns aber auch nicht jeden Abend, ob einer eine Stunde länger an der Rezeption stand oder nicht. In der Liebe muss man großzügig sein.

David: Wir haben schon nach zwei Monaten Beziehung ein gemeinsames Konto für die Miete und Einkäufe eröffnet. Wir würden auch nie einzelne Bettdecken benutzen. Wir sehen uns als eine Einheit.

ZEIT Spezial: Wie teilen Sie Ihre Arbeit auf?

David: Im Normalfall beginnt für einen von uns der Frühdienst um 5.30 Uhr. Der andere weckt etwa um halb acht den Kleinen und bringt ihn zur Kita. Der Frühdienst geht bis elf Uhr. Wenn ich von der Kita zurückkomme, oder meine Frau, kümmern wir uns um die Reservierungen, telefonieren mit Gästen oder räumen das Büfett ab. Dann frühstücken wir zusammen. Das ist unser festes Ritual.

Mirjam: Den Spätdienst von 17 bis 22 Uhr erledigen wir meist gemeinsam. Der Kleine läuft in der Cafeteria rum. Wenn unsere Mitarbeiter da sind, fahren wir oft um 17 Uhr in die Stadt oder gehen im Wald spazieren. Im Hotel kann man sich die Freiheit erkaufen: Je mehr Personal wir beschäftigen, desto mehr freie Zeit haben wir. Aber natürlich auch weniger Geld.

ZEIT Spezial: Wer kümmert sich mehr um Gabriel?

Mirjam: Wir teilen eigentlich alles auf. Manchmal sagen wir: Gabriel wächst nicht nur bei uns, sondern im Hotel auf. Er spielt mit den Zimmermädchen, brabbelt mit Gästen und malt hinter der Rezeption.

David: Wir wohnen ja an unserem Arbeitsplatz, in einer Wohnung im Hotel. Das ist praktisch, so bin ich mal zu Hause, mal meine Frau. Ich habe ein Jahr Elternzeit genommen. Es heißt ja schließlich nicht Mamazeit. Das erste Wort von Gabriel war "Baba".