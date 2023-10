Als die Polizei am Morgen des 7. Februar 2019 vor ihrem Haus vorfährt, ist Maria Müller (alle Namen geändert) gerade aufgestanden. Draußen ist es noch dunkel, es ist kurz nach fünf. Maria, Ende 30, blonde, halblange Haare, zierlich, begleitet ihren Mann Simon, der zur Frühschicht muss, im Bademantel zur Haustür. Dann tritt sie ans Fenster, von dem aus sie hinunter auf die Straße blicken kann. Dort parkt das Auto ihres Mannes. Sie will ihm zuwinken, so wie sie es immer tut. Doch Simon steigt nicht ein. Stattdessen treten vier Männer zu ihm. Wer sind sie? Und was wollen sie? Maria überkommt Furcht. Sie öffnet das Fenster. "Schatz, was ist los?", ruft sie leise. Simon schaut zu ihr hinauf: "Maria, es ist besser, wenn du mal runterkommst." Für Maria Müller ist es das Ende ihres bisherigen Lebens. Der Zerfall eines Lügengerüsts, das sie selbst vor mehr als zehn Jahren gebaut hat.