Die Angst kriecht gegen Mitternacht ins Zelt. Sie kommt als Geräusch daher. Ein Schnüffeln ist zu hören. Offenbar ein Tier mit kurzem Atem, das abrupt und unregelmäßig Luft einzieht. Das Atmen kommt näher, immer näher und wird lauter, immer lauter. Schließlich gleitet anscheinend eine Nase an der Zeltwand entlang.

Das Gehirn beginnt zu arbeiten und orientiert sich wieder: Das Zelt steht auf einem Bergrücken, gut 2000 Meter hoch, in lichtem Lärchenwald. Zwei Tagesmärsche sind es bis zur Ranger-Station am Rand der Selway-Bitterroot Wilderness, Amerikas größtem Urwald außerhalb Alaskas. Kein Haus und keine Straße auf einer Fläche so groß wie Bayern. Die Berge von Idaho ähneln den Alpen, nur Almen gibt es nicht. Bewohner dieser Gegend sind Bergziege und Reh, Elch und Rentier, Fuchs und Wolf, Kojote und Berglöwe. Und dann ist da noch der König dieser wilden Welt. Mag ja sein, dass es diese Exkursion nur seinetwegen gibt. Aber in diesen Sekunden der Hilflosigkeit auch nur seinen Namen zu denken, setzt Adrenalin frei: Grizzly.

Etwas schrammt an Plastik entlang. Nicht am Zelt, immerhin. Wahrscheinlich am Rucksack, der mannshoch am nächsten Baum hängt. Wie riesig muss dieses Vieh sein? Angst fördert Fantasie. Vor dem geistigen Auge tappt der Bär in finsterer Nacht durch das kleine Lager. Jeder Schritt, mag er auch lautlos sein, löst eine kleine Erschütterung aus, die vom Waldboden weitergetragen und vom menschlichen Rücken absorbiert wird, sogar durch die Isomatte. Ein Satz aus der Vorbereitungslektüre klingt auf einmal ungemein überzeugend: "Die Anwesenheit eines einzigen Grizzly-Bären in der Region erhöht die Berge, vertieft die Schluchten, verdunkelt den Wald und beschleunigt den Puls aller, die dieses Gebiet betreten." Wildnis ist offenbar zunächst eine Vorstellung, dann erst eine Realität.

Das Hirn geht Verhaltensoptionen durch. Die erste: stillhalten. Doch was, wenn der Bär nicht länger schnüffelt, sondern seine Tatze schwingt? Variante zwei: den Ausbruch wagen. Doch was, wenn erst die Überraschung den Bären aggressiv macht? Und was, wenn der Buckel des Graubären in der Finsternis nicht vom glatten Rücken des Schwarzbären zu unterscheiden ist? Sich lieber - nach Vorschrift - untertänigst vor dem Grizzly zurückziehen, oder doch heldenhaft gegen den Schwarzbären kämpfen? Eine Hand greift zum Reißverschluss am Zeltboden, die andere zum Pfefferspray. Das Gefühl, eine Waffe in der Hand zu haben, beruhigt ein wenig.

Nun klappert es auch noch. Der Bär hat Feuerstelle und Teekessel entdeckt. Das hat sein Gutes. Kein Mensch kann bei diesem Lärm schlafen, nicht mal Larry Campbell, der Urwaldführer, dessen Zelt zwei Meter entfernt steht. Gewiss sitzt er schon bereit und wartet darauf, im rechten Moment herauszuspringen, um dem Tier die Taschenlampe ins Gesicht zu halten. Niemand wird dringender wissen wollen, ob nur ein Schwarzbär das Basislager erkundet oder vielleicht doch ein Graubär. Seit fünf Jahren streift Larry durch diesen Urwald, um die Legende vom ausgestorbenen Grizzly zu widerlegen. Angeblich wurde das letzte Tier in den Bitterroot Mountains 1932 erlegt. Aber danach tauchten immer wieder Spuren auf, 1946 zum Beispiel oder 1998. Campbell vertraut darauf, dass der König der Rocky Mountains nur scheu ist und sich irgendwo in dieser Weite versteckt hält.

Das ist nicht der Spleen eines Bärennarren. Mehrere Umweltschutzorganisationen unterstützen die Suche. Denn die Bitterroot Mountains sind "Ground Zero der amerikanischen Grizzly-Debatte", wie Doug Peacock schreibt, Montanas großer Bärenexperte. Nur wenn es in dieser riesigen Wildnis wieder eine gesunde Population gibt, hat der Grizzly in den Vereinigten Staaten eine Überlebenschance. Nur dann kann es eine Landverbindung vom Yellowstone-Nationalpark zu den kanadischen Siedlungsgebieten geben und genetische Vielfalt das Überleben der Art sichern (siehe Karte auf Seite 22). Entdeckt Larry tatsächlich Graubären, greift sofort die Artenschutzgesetzgebung. Die Regierung müsste alles tun, die letzten Tiere zu schützen und neue anzusiedeln. Genau deshalb wird Larry den Bären im Camp nicht verschlafen wollen.

Doch nichts geschieht. Kein Schnüffeln mehr, auch keine Erschütterungen. Die Stille wirkt jedenfalls einschläfernd. Das nächste Geräusch stammt von einem Reißverschluss. Larry, gut gelaunt und schlecht rasiert, steckt seinen Kopf in die Morgensonne: "Wollen wir Tee machen?"