Allmählich taucht sie aus dem Morgennebel auf: Kexue Dao, die Wissenschaftsinsel. Büsche wuchern am Ufer, Bäume und ein paar Palmen verstellen den Blick; schon jetzt ist es heiß, drückend, Vögel zwitschern. Erst aus der Nähe sind zwischen all dem Grün Betonbauten auszumachen, klassisch sozialistischer Stil.

Streng genommen ist Kexue Dao nur eine Halbinsel, sie liegt im Shushan-See in Hefei; gleich fünf Physikinstitute hat die Chinesische Akademie der Wissenschaften (CAS) hier untergebracht. Mehr als tausend Wissenschaftler und Techniker forschen in der Abgeschiedenheit, der letzte Bus aus der Stadt fährt abends um halb acht. Hefei ist eine typische chinesische Stadt aus der zweiten Reihe, doch in der Wissenschaft spielt die 5-Millionen-Stadt in Chinas erster Liga. Fast ein Dutzend Hochschulen befinden sich hier, drei davon hat die Regierung für ihre Exzellenzprogramme ausgewählt. Hinzu kommen drei nationale Forschungslabore, mehr gibt es nur in Peking.

Aus westlicher Sicht wirkt die chinesische Forschung mitunter so abgeschieden und nebulös wie Kexue Dao. Das soll sich ändern: Bis 2050 will China zur "führenden Wissenschaftsmacht der Welt" werden, das hat die Regierung in einer Nationalen Richtlinie festgelegt. Präsident Hu Jintao hat dafür einen Slogan ausgegeben: zizhu chuangxin – "unabhängige Innovation". Seit 1999 hat das Land seine Investitionen in die Forschung jedes Jahr um 20 Prozent gesteigert; 2008 lag es bereits auf dem dritten Platz weltweit, nur die USA und Japan gaben mehr für die Wissenschaft aus. Im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt ist das Budget aber noch klein: 1,5 Prozent machte es 2007 aus, in den USA waren es 2,6, in Deutschland 2,5 Prozent. Bis 2020 will China aufholen.

Auf Kexue Dao wird gerade am Stolz des Instituts für Plasmaphysik geschraubt. Auf Socken schleichen Techniker in einem elf Meter hohen Stahlei herum, obendrauf steckt die chinesische Flagge. Wäre der Koloss in Betrieb, könnte niemand einen Fuß hineinsetzen, über 100 Millionen Grad heiß wäre es dann darin. Das Stahlei ist ein Fusionsreaktor. Damit wollen die Physiker unerschöpfliche, saubere Energie gewinnen, auf die gleiche Weise, wie die Sonne es tut. Ihren Reaktor haben die Chinesen "Experimental Advanced Superconducting Tokamak" genannt – das lässt sich schön abkürzen: East.

"Wir sind sehr stolz auf unsere Technik", sagt Luo Guang-Nan, der stellvertretende Chef der Tokamak-Abteilung. Luo trägt Jeans und ein lilafarbenes, gestreiftes Hemd; seine Doktorarbeit hat er in Japan geschrieben, auch in Deutschland hat er schon als Gastwissenschaftler gearbeitet. "Wir benutzen supraleitende Spulen, damit kann der Reaktor länger laufen", erklärt er. Auch der internationale Versuchsreaktor Iter, der ab diesem Jahr in Frankreich gebaut wird, soll solche tiefgekühlten, energiesparenden Drahtwickel bekommen. "Wir sind der wichtigste Teststandort für das Iter-Projekt", meint Luo. Noch ist das ein bisschen übertrieben, doch seine Kollegen und er wollen den Reaktor weiter ausbauen. "Dann wird East tatsächlich Weltspitze", sagt Joachim Roth vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching.

Roth arbeitet schon lange mit den Forschern in Hefei zusammen. "Es ist unglaublich, was sich da getan hat", sagt er. Als er 2002 zum ersten Mal die Wissenschaftsinsel besuchte, war noch der Vorgänger von East im Einsatz, ein ausrangiertes russisches Gerät. "Das war ein ziemlich alter Kasten, aber gut zum Lernen", erinnert sich der Plasmaphysiker. Seit damals habe sich der Etat des chinesischen Labors verdoppelt, erzählt Roth ein bisschen neidisch und lacht: "Von solchen Zuwächsen können wir nur träumen."

Schon jetzt veröffentlichen chinesische Forscher mehr Aufsätze in Fachzeitschriften als ihre Kollegen in allen anderen Ländern, außer in den Vereinigten Staaten. "Wissenschaft kann wie Olympia sein", sagte 2005 Rao Zihe, der damalige Direktor des CAS-Instituts für Biophysik. "Vor zwanzig Jahren gewann China sehr wenige Medaillen. Aber in Athen holten wir 32 Goldmedaillen, die USA 35. Wer weiß, was wir 2008 erreichen? Und was auf dem Sportplatz zutrifft, trifft auch im Labor zu." Tatsächlich räumten die chinesischen Athleten in Peking 51 goldene Medaillen ab, die amerikanischen nur 36.