Lernen ist Arbeit fürs Gehirn, Bauarbeit: Neue Erfahrungen und Eindrücke verändern seine Architektur, bauen die Wege zwischen den Nervenzellen aus und lassen neue entstehen; Brücken zu vorhandenem Wissen werden geschlagen, ungenutzte Verbindungen eingerissen. Diese Fähigkeit des Hirns zum ständigen Umbau wird neuronale Plastizität genannt; ohne sie wäre Lernen nicht möglich.

Auf der Ebene der Nervenzellen passiert dabei Folgendes: Wenn Neurone häufig gleichzeitig aktiv sind, verstärken sie auf Dauer ihre Kontaktstellen, die Synapsen, und bilden zusätzlich neue. Bis zu 500 Billionen hat jeder Mensch davon. Sie geben Informationen weiter, etwa Sinneseindrücke: Der Reiz läuft als elektrischer Impuls vom Körper einer Nervenzelle über einen faserigen Fortsatz, das Axon, zu den Endknöpfchen, die daraufhin chemische Botenstoffe ausschütten.

Diese Neurotransmitter nimmt an der Synapse eine andere Nervenzelle auf. Dort lösen sie ein elektrisches Signal aus, das zum Zellkörper wandert und mit anderen Reizen verrechnet wird. Wird dabei ein Schwellenwert überschritten, wird das Signal über das Axon an die nächste Nervenzelle weitergegeben.

Klicken Sie auf das Bild, um auf die Seite des Magazins zu gelangen

Steigt die Zahl der Synapsen und ihre Übertragungsstärke, kann das Hirn Informationen differenzierter verarbeiten. Lange dachten Forscher, dass nur Veränderungen der grauen Substanz, also an Zellkörpern und Synapsen, für das Lernen wichtig seien. Inzwischen zeigt sich aber, dass auch die weiße Substanz, die aus Axonen besteht, sehr wandlungsfähig ist: Beim Lernen bilden sich neue Nervenbahnen, und bestehende werden stärker mit Myelin überzogen – einer Schicht, die für eine erhöhte Leitungsgeschwindigkeit sorgt. Diese ist, neben der Verarbeitung von Signalen, auch wichtig fürs Lernen.

Das Speichern von Informationen im Gedächtnis geschieht in drei Schritten: Im Ultrakurzzeitgedächtnis oder sensorischen Gedächtnis werden Eindrücke von den Sinnesorganen als elektrische Impulse zwischengespeichert. Dafür müssen wir sie nicht bewusst wahrnehmen; zum Beispiel kann man in einem Gespräch ohne Probleme zwei, drei Sätze wiederholen, ohne aufmerksam zugehört zu haben. Doch diese Informationen beginnen schon nach wenigen Zehntelsekunden zu verschwinden. Damit sie länger gespeichert werden, müssen wir sie bewusst verarbeiten: Ihre Merkmale analysieren, Muster wiedererkennen, sie benennen.

Im Kurzzeitgedächtnis werden die Informationen dabei in eine Kette von Eiweißen übersetzt, die einige Sekunden bis Minuten erhalten bleibt. In diesem Speicher, auch Arbeitsgedächtnis genannt, können wir nur eine begrenzte Anzahl von Informationen ablegen, etwa vier bis fünf verschiedene. Um eine Information auf Dauer zu speichern, müssen wir sie mehrfach wiederholen und so ins Langzeitgedächtnis übertragen. Dabei werden die Eiweißketten dauerhaft in die Nervenzellen eingelagert: Wir haben etwas gelernt.