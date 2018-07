Zu Tode bin ich erschrocken", sagt Kai Füldner, "so etwas bin ich nicht gewohnt!" Der Ex-Forstwissenschaftler war noch neu als Direktor des Kasseler Naturkundemuseums . Er hatte sich, damals im Frühjahr 2005, nur ein wenig umschauen wollen, stieg die Treppen hoch zu den Depots mit alten Beständen. Im zweiten Obergeschoss öffnete er Metallschränke, einen nach dem andern, sichtete den Inhalt. Schließlich schaute er hoch zu den Klappen über den Schranktüren. An die kam er jedoch nicht heran. Füldner holte eine Leiter. "Und die war auch noch wacklig", erinnert er sich.

Er stieg hinauf, bis unter die Decke. Und hinter der ersten Klappe lag ein totes Kind. "Einen halben Meter vor meiner Nase." Entsetzt blickte Füldner in das Gesicht des mumifizierten Fötus, der ihn aus der muffigen Dunkelheit heraus mit leeren Augen anstarrte. Das ungeborene Kind hatte den Mund geöffnet. Der Ausdruck seines Gesichts erinnerte in beklemmender Art und Weise an den Schrei des Malers Edvard Munch. Die Unterarme hatte der Winzling vor dem Bauch ineinander gelegt, die Hände eingerollt; die Schultern waren zusammengezogen, bis fast unters Kinn. Als ob er friere.

Sechs Föten fand der Museumsleiter. Alle waren mumifiziert und mit Kupferdraht auf Holzplatten befestigt. Einer lag noch in einer aufgeschnittenen Gebärmutter, einer war nur ein faustgroßer Klumpen. Die übrigen: missgebildete Wesen. Keines der werdenden Kinder hat die 40. Schwangerschaftswoche überlebt.

Klicken Sie auf das Bild, um auf die Seite des Magazins zu gelangen

Als getrocknete Präparate sind sie erhalten geblieben. Die Mumien entstanden Anfang des 18. Jahrhunderts und halfen einst den Anatomielehrern bei der Ausbildung junger Mediziner: Es waren Studienobjekte zur Embryonalentwicklung. Im Rahmen des German Mummy Project haben Forscher nun die Föten untersucht. Mithilfe eines Computertomografen (CT) haben sie posthum die Krankengeschichten der Ungeborenen rekonstruiert.

An einem der Föten, "Kassel IV", sieht man noch heute Teile der Gebärmutter und der Plazenta. Woran das Mädchen in der 25. Woche der Schwangerschaft gestorben war, lässt sich nicht sagen: Es gibt keine Fehlbildung, alle Organe sind in anatomisch korrekter Lage vorhanden.

Bei anderen der Kasseler Föten ist die Todesursache klarer: Der an den Schrei erinnernde männliche Fötus "Kassel I", jene Mumie, die Museumsleiter Füldner zuerst entdeckte, ist vom Scheitel bis zum Steiß nur 12 Zentimeter lang. Er starb in der 30. Schwangerschaftswoche, das lässt sich an den Schaftlängen der Knochen von Armen und Beinen ablesen.

Die seltsame Kopfhaltung des Fötus führt Jana Mesenholl, die mit CT-Aufnahmen die Todesursache der Föten zu ergründen versuchte, auf einen schweren Defekt des zentralen Nervensystems zurück. Ihre Diagnose: Anenzephalie. Dabei krümmen sich Hals- und Brustwirbelsäule nach vorn, der Kopf wächst nach hinten, der Gesichtsschädel wird angehoben. Außerdem bildet sich eine zervikale Spina bifida , ein "offener Rücken".

Nur aus einem Kopf besteht die Mumie "Kassel V". Der Schädel wurde zwischen dem ersten und zweiten Halswirbel vom Körper getrennt. Nicht nur das Gehirn, sondern auch Teile des Schädelknochens haben die Präparatoren entfernt und damit den Blick auf das Innere der Schädelhöhle freigelegt.

Frühe anatomische Mumien kennt man vor allem aus Italien. In Florenz und Modena sind 200 Jahre alte Ganzkörperpräparate zu besichtigen; einigen waren zuvor metallische Legierungen injiziert worden, um die Arterien darzustellen. Wie aber sind die Kasseler Fötenmumien entstanden?, fragten sich die Wissenschaftler um Wilfried Rosendahl, den Leiter des German Mummy Project an den Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim.