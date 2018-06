Der Perfektionismus hat eine doppelte Geschichte: Die eine beginnt in den therapeutischen Praxen der Gegenwart und in Assessment-Centern, in denen Bewerber mit dem Satz »Ich bin Perfektionist« die ideale Antwort auf die Frage nach ihrer schlechtesten Eigenschaft gefunden haben.

Die andere nahm ihren Anfang vor mehr als 2.000 Jahren, mit den Schriften des Aristoteles. Ihr gegenwärtiger Schauplatz sind philosophische Seminare, in denen es um eine Frage geht, die mit dem Assessment-Center-Perfektionismus unserer Tage nicht viel zu tun hat: um die Frage nach dem Glück des Menschen. Und danach, was es dazu in einer Gesellschaft braucht.

Der Perfektionismus im Sinne des Aristoteles ist eine »politische Ethik, die das langfristige Gelingen des menschlichen Lebens in den Mittelpunkt stellt«, schreibt der in St. Gallen lehrende Philosoph Christoph Henning. Er kreist also nicht nur um das Wohlergehen des Individuums, sondern befasst sich auch mit den Bedingungen des Zusammenlebens. Die Politik, die diese Bedingungen gestaltet, soll dabei ein bestimmtes Ziel verfolgen: nicht schnellen Lustgewinn oder Spitzenleistungen, sondern »langfristiges« Glück. Im Englischen ist von flourishing die Rede, vom Blühen, vom Gedeihen des Menschen.

Das klingt einleuchtend, wirft aber eine Menge Fragen auf. Zum Beispiel: Was ist »gut«? Wer bestimmt darüber? Und vor allem: Verträgt sich ein Modell, in dem nicht nur der Einzelne, sondern auch der Staat für »das Gute« zuständig ist, mit der Idee des Liberalismus, der Idee von menschlicher Freiheit?

Liberalen Theoretikern zufolge darf der Staat keine »Konzeption des Guten« verfolgen, da er sonst Gefahr laufe, den Einzelnen im Namen eines oktroyierten Guten zu unterdrücken – so wie es in kommunistischen Diktaturen geschehen ist. In der liberalen Tradition steht daher der Schutz des Individuums gegen den Zugriff des Staates an oberster Stelle. »Das Gute« gibt es für Denker des Liberalismus nicht im Singular.

Philosophen wie Christoph Henning überzeugt dies nicht. Erstens entsprächen die real existierenden liberalen Gesellschaften keineswegs dem theoretischen Ideal, sondern seien von schweren sozialen, ökonomischen und politischen Krisen betroffen. Sie bedürften also der Perfektionierung. Zweitens hätten sich auch in freiheitlichen Gesellschaften längst perfektionistische Praktiken etabliert, die kein Liberaler abschaffen wolle – die Schulpflicht zum Beispiel. Drittens gebe es in ihnen mächtige Akteure, die mitunter recht fragwürdige »Konzeptionen des Guten« verfolgten: die Wirtschaft etwa, die den Einzelnen mit Unterstützung des Staates auf lebenslange Flexibilität und Leistungsbereitschaft verpflichte. Mit Blick auf Finanzkrisen oder die wachsenden Unterschiede zwischen Arm und Reich müsse sich der Liberalismus fragen lassen, ob er sich nicht selbst aushöhle.

Henning und andere versuchen deshalb, den Liberalismus perfektionistisch zu denken und den Perfektionismus liberal. Die Frage »Was ist gut?« bringt sie nicht in Verlegenheit, denn sie benötigen keine abstrakten Letztbegründungen. Ein Mensch, der zufrieden und ausgeglichen wirkt, ist für sie bereits ein hinreichender Anhaltspunkt. Nach Aristoteles braucht es dafür eine ausreichende materielle Versorgung, Gesundheit, eine erfüllende Tätigkeit, Freundschaften sowie die Chance, seine Talente zu entfalten – ästhetisch, intellektuell und körperlich. Den Menschen gelte es dabei gleichermaßen in seinem Streben nach Entwicklung zu fördern wie in seinen natürlichen Grenzen zu respektieren. Das Gute als Ziel ermögliche überdies einen Pluralismus in der Wahl der Wege.

Wann aber kam jener leidbringende Perfektionismus in die Welt, der den Einzelnen zur Selbstüberforderung verdammt? – »Mit dem Christentum«, vermutet Henning. Den Denkern der Antike habe das Gute, Perfekte noch als etwas im Diesseits Erreichbares gegolten. Erst das Christentum habe es ins Jenseits entrückt und den Einzelnen zu übermenschlichen Leistungen und Entsagungen angehalten. Nichts anderes tue auch die neoliberale Gesellschaft. Der Zustand, dass etwas einfach nur »gut« ist, scheint vielen längst unerreichbar.

Und genau dort liegt der Punkt, an dem ein aristotelischer Perfektionismus einen Weg aus der neoliberalen Perfektionismus-Falle weisen könnte – indem er das flourishing des Menschen wieder zum Ziel macht, statt nur das Blühen der Märkte im Blick zu haben. Auch könnte ein sozialphilosophischer Perfektionismus dem Streben nach Perfektion ein soziales Gewissen zurückgeben – um zu vermeiden, dass die Selbstvervollkommnung als egozentrisches Projekt betrieben werde, in dem es nur um »die selbstsüchtige Erschließung von Lust- und Erfahrungsquellen« gehe, wie der Philosoph Michael Schefczyk es ausdrückt.

Es mag paradox klingen, aber ein wahrer Perfektionist strebt nicht nach Leistungssteigerung, sondern denkt pragmatisch. Er will nicht der Beste sein, sondern gut. Und er will dies gemeinsam mit anderen erreichen – nicht gegen sie.