Das Schicksal, das alle Eltern fürchten, hat in diesem Fall Christiane Benson ereilt. Christiane ist acht Jahre alt, hat lange braune Haare und ein glucksendes Lachen. Und sie stirbt langsam – vergiftet von Stoffen, die ihr eigener Körper produziert: Ceroid-Lipofuszinen . Die wachsartigen Substanzen entstehen beim Stoffwechsel in den Zellen. Normalerweise werden sie abgebaut, doch bei Christiane Benson führt ein Enzymfehler dazu, dass sie sich im Gewebe ablagern. Für die Gehirnzellen ist das toxisch – es tötet sie.

Als Erstes wurde Christiane blind. Als Nächstes werden wohl epileptische Anfälle folgen. Und mit jedem Monat, den sie lebt, wird ihr Gehirn weiter zerfallen. Allmählich wird sie nicht mehr sprechen, essen, laufen und atmen können. Irgendwann um ihren 20. Geburtstag wird sie vermutlich sterben. "Das Ende ist grausam", sagt Christianes Mutter, Charlotte Benson. Es gibt bisher keine Heilungsmöglichkeit.

Verursacht wird Christianes Krankheit durch einen winzigen Fehler in ihrem Erbgut. Solche Fehler sind häufig. Studien zeigen, dass jeder von uns 250 bis 300 davon im Genom trägt. Meist hat das keine Folgen, denn wir besitzen von jedem Gen zwei Varianten – ist eine Fassung schadhaft, arbeitet der Körper mit der anderen. Zeugen aber zwei Menschen, die zufällig den gleichen Fehler im Erbgut aufweisen, ein Kind, besteht ein 25-prozentiges Risiko, dass dieses sowohl vom Vater als auch von der Mutter das defekte Gen mitbekommt. Dann wird es meist krank.

Damit soll es bald vorbei sein. Angespornt von einer Stiftung, die Christiane Bensons Eltern eingerichtet haben, hat ein US-Forscher vor Kurzem einen neuen Test für Paare mit Kinderwunsch entwickelt. Vor der Zeugung können sie prüfen lassen, ob sie eine von 448 Erbkrankheiten in den Genen tragen. Ist dies der Fall, stehen ihnen mehrere Methoden zur Verfügung, die Natur auszutricksen und in jedem Fall ein gesundes Kind zur Welt zu bringen. Die Präimplantationsdiagnostik, die in Deutschland nun in Ausnahmefällen erlaubt wird , ist eine davon. Willkommen im ethischen Labyrinth der Fortpflanzungsmedizin.

Präimplantationsdiagnostik PID Bei der Präimplantationsdiagnostik (PID) entnehmen Mediziner künstlich im Reagenzglas gezeugten Embryonen einige wenige Zellen, um das Erbgut zu untersuchen. Klicken Sie hier für eine Infografik Die Tests können einige Erkrankungen prüfen, etwa das Down-Syndrom (Trisomie 21), Chorea Huntington, Cystische Fibrose (Mukoviszidose), die Bluterkrankheiten Hämophilie A und B sowie Sichelzellanämie. Die PID ermöglicht es auch, einen Embryo mit dem Wunschgeschlecht herauszusuchen. Außerdem können unter mehreren Embryonen jener ausgewählt werden, der für ein bereits lebendes, aber erkranktes Geschwisterkind zum Beispiel als Knochenmarkspender geeignet wäre. Verfahren Meist werden dem Embryo am dritten Tag Zellen entnommen. Zu diesem Zeitpunkt gelten Zellen als totipotent. Das bedeutet, dass sie sich noch zu einem vollständigen Organismus entwickeln können. Möglich ist auch die Entnahme von fünf Tage alten Zellen. Diese Zellen sind dann pluripotent. Sie können sich noch in verschiedene Gewebe entwickeln, sind jedoch nicht mehr in der Lage, einen gesamten Organismus zu bilden. So soll eine bessere Auswahl vitaler und einnistungsfähiger Embryonen erreicht werden. BGH-Urteil Der Berliner Gynäkologe Matthias B. hatte in den Jahren 2005 und 2006 Präzedenzfälle geschaffen und bei drei erblich vorbelasteten Paaren Gentests an Embryonen vorgenommen. Anschließend pflanzte er den Frauen nur jene Embryonen ein, die keinen Erbdefekt aufwiesen. Ein solcher Gencheck war nach Auffassung der meisten Juristen und Ärzte in Deutschland verboten. Sie hielten sich an eine strenge Interpretation des Embryonenschutzgesetzes. Bei Verstößen drohen bis zu drei Jahre Haft. Im Juli entschieden die Richter im Fünften Senat des Bundesgerichtshofs, dass die Embryonenauswahl durchaus erlaubt ist. Der Berliner Gynäkologe B. hatte sich selbst angezeigt, um Rechtssicherheit zu schaffen. Aufgrund der juristischen Brisanz dauerte das Verfahren fast viereinhalb Jahre. B. wurde schließlich freigesprochen. PID in anderen Ländern Belgien: Seit 1994 testen Mediziner im Reagenzglas erzeugte Embryonen zum Beispiel auf Erbkrankheiten. Eine gesetzliche Regelung für die Forschung an Embryonen wurde 2003 geschaffen. Sie schränkt die PID kaum ein, verbietet aber die rein geschlechtsspezifische Auswahl von Embryonen. Dänemark: Bei Risiko etwa für genetisch bedingte Krankheiten sind Untersuchungen an befruchteten Eizellen im Reagenzglas erlaubt. Die erste PID wurde 1999 zugelassen.



Frankreich: Die PID ist seit 1997 konkret rechtlich reguliert. Sie ist nur erlaubt, wenn dadurch schwere genetische Krankheiten vermieden werden können, wenn ein Elternteil nachweislich eine Anomalie hat und das Paar mindestens zwei Jahre zusammenlebt. Die erste Lizenz gab es 1999.



Großbritannien: Zur Erkennung schwerer Krankheiten oder spontan auftretender Chromosomendefekte ist die PID erlaubt. Sie wird seit 1990 angewendet. Alle Arbeiten mit embryonalem Gewebe unterliegen der Kontrolle einer speziellen Behörde, die Tests werden an lizenzierten Zentren durchgeführt. Das Anwendungsspektrum gilt allerdings als relativ breit. Im Januar 2009 kam in London das erste Baby Großbritanniens zur Welt, bei dem mittels PID ein Brustkrebsgen ausgeschlossen wurde.



USA: Das Verfahren wird seit 1990 genutzt, inzwischen an einer Vielzahl von Kliniken. Auf bundesstaatlicher Ebene gibt es keine gesetzliche Regelung. Selbst die Nutzung von PID zu nichtmedizinischen Zwecken wie der Wahl des Geschlechts wird weitgehend als legitim anerkannt.

Der Gentest für Paare ist nur der vorläufige Höhepunkt einer Entwicklung, die die einen mit Schrecken und die anderen mit Hoffnung erfüllt: Der Mensch bringt die Zufälle der Fortpflanzung mehr und mehr unter Kontrolle.

Wir bestimmen heute mit Verhütungsmitteln , wann wir uns vermehren und wann nicht. Wir haben Techniken entwickelt, mit denen Menschen Kinder kriegen können, obwohl sie unfruchtbar sind. Und zunehmend beeinflussen wir auch, was für ein Kind zur Welt kommt.

Ergibt etwa der Gentest, dass ein Paar tatsächlich Erbkrankheiten weitergeben kann, kann es stattdessen von Ärzten einen Embryo im Reagenzglas kreieren und sichten lassen, um sicherzustellen, dass er gesund ist, bevor die Frau ihn austrägt. Solche und andere Reproduktionstechniken (siehe Infografik rechts) halfen weltweit bereits bei der Zeugung von geschätzt rund vier Millionen Babys. Abermillionen weitere werden jedes Jahr natürlich gezeugt, verdanken aber ihr Dasein der Tatsache, dass sie jene Qualitätskontrolle – die "pränatalen Tests" – überstanden haben, der wir heute fast jeden Embryo unterziehen.

Kollektiv verhindern diese Verfahren viel Leid. Die Neuronale Ceroid-Lipofuszinose etwa, an der Christiane leidet, ist nur eine von rund 6.000 Krankheiten, die durch fehlerhafte DNA vererbt werden. Sie verursachen weltweit jeden fünften Tod im Kleinkindalter und jede zehnte Einweisung in ein Kinderhospital. Aber die Techniken könnten auch auf den Kopf stellen, was Fortpflanzung biologisch und sozial bedeutet.