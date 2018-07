Inge Kaulfuß hat schon mit ihren Enkeln im Garten gestanden. Die Wartezeit auf Urenkel überbrückt sie im Generationengarten

»Angefangen haben wir als Senioren-Keramikgruppe. Als wir vor drei Jahren gefragt wurden, ob wir Lust hätten, bei einem Generationengarten mitzumachen, haben wir nicht lange überlegt. Ein bisschen Berührungsängste gab es – unsere eigenen Enkel sind ja schon längst erwachsen. Und für viele Kinder war es etwas Neues, in der Erde zu graben. Manche haben erst mal »igitt« geschrien. Damals hatten wir nur eine kleine Brache. Wir haben dann Büsche gestutzt, vorhandene Beete umgegraben und Hochbeete angelegt, wegen der Hunde. Zuerst haben wir Sonnenblumen ausgesät – die wachsen schnell, und wer mit Kindern gärtnert, braucht Erfolgserlebnisse. Später kamen Tomaten, Kartoffeln und Kürbisse dazu. Und Pfefferminze – die ernten die Kinder bei jedem Treffen im Sommer frisch und machen mit uns daraus einen Tee.

Das schönste Kompliment machte uns ein Junge, der in den Ferien bei seinem Opa in der Türkei war. Als Opa ihm zeigen wollte, wie er im Garten helfen kann, sagte er nur: »Opa, lass – ich kann das jetzt!« Ohne die Unterstützung durch die Planwerkstatt, die Kita und die Begegnungsstätte würde unser Generationengarten nicht funktionieren. Das Wichtigste ist aber die Gruppe – und dass alle so konsequent sind. Wir wünschen uns, dass sich die Kinder später daran erinnern, dass da mal so Ältere waren, die ihnen gezeigt haben, dass Gärtnern nicht schwer ist.