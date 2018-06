Titel

Zufrieden im Job

Es geht auch anders: Wir stellen Menschen vor, die ihr Berufsleben verändert haben – und jetzt glücklich sind. [Seite 12]

Hilfe zur Selbsthilfe

Sich für andere einzusetzen macht robust gegen Stress. [Seite 14]

Mehr als Betäubung

Wer Entspannungsmethoden richtig einsetzt, findet heraus, was er wirklich will. [Seite 16]

Weniger Stress, mehr Sinn

Müde von der Jagd nach Erfolg? Wie das Berufsleben ruhig und selbstbestimmt wird. [Seite 20]

Raus hier

Endlich frei: Wie man als Selbstständiger gut zurechtkommt. [Seite 22]

Arbeiten

Auf einen Blick

Dienst nach Vorschrift, Träume vom Auswandern – was die Deutschen vom Arbeiten halten. [Seite 24]

Arbeiten, bis der Arzt kommt

Burn-out wird zur Volkskrankheit. Warum der Job bei so vielen die Seele auffrisst. [Seite 26]

Der Coach fürs Ich

Ob Manager, Kreativer oder Kindergärtner: Wer in der stressigen Berufswelt mithalten will, nimmt sich einen Lebensberater. [Seite 34]

Gebt den Eltern Zeit

Noch immer ist es schwer, Kinder und Karriere zu vereinbaren. Wie das Arbeitsleben familienfreundlicher werden kann. [Seite 44]

Stresskrank

Sich vor Chefs, Kollegen und Kunden zu präsentieren bedeutet sozialen Stress, der krank machen kann. Wie man sich schützt. [Seite 50]

Schlauer dank Pillen

Hunderttausende steigern ihre Leistungsfähigkeit mit Medikamenten, manche Wissenschaftler befürworten das. Hirndoping ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. [Seite 54]

Arbeit ohne Büro

Firmen lassen ihre Mitarbeiter arbeiten, wo sie wollen: zu Hause, im Café, im Zug. Wer sich für ein Home Office entscheidet, sollte jedoch ein paar Regeln beachten. [Seite 58]

Leben

Auf einen Blick

Chips gegen Stress, Urlaub in Bayern – was die Deutschen in ihrer Freizeit tun. [Seite 64]

Geistreiches Nichtstun

Der Mensch braucht Muße und schöpferische Pausen. Ein Plädoyer fürs Nichtstun. [Seite 66]

Sehnsucht nach Schlaf

Unser hektischer Alltag führt auch zu nächtlicher Unruhe. Wir brauchen eine neue Schlafkultur. [Seite 72]

Meine Gefühle und ich

Wut auf Kollegen, Angst vor Präsentationen – Emotionen stören oft. Doch man kann sie in den Griff bekommen. [Seite 78]

Entspann mich

Eine ganze Industrie hat sich darauf spezialisiert, gestresste Menschen zu entspannen. Wir haben absurde und hilfreiche Methoden ausprobiert. [Seite 86]

Kraft für den Alltag

Grübeln ist normal. Doch wer sich wirklich erholen will, muss abschalten. Und das kann man lernen. [Seite 90]

Rubriken

Editorial [Seite 3]

Magazin [Seite 6]

• Jeder Zweite arbeitet im Urlaub

• Mails verwalten: Besser ohne Ordner

• Philosophie statt Coaching

• Kontrovers: Was bringt betriebliche Gesundheitsvorsorge?

Kolumne

Mit Schwergewichten beim Managerboxen [Seite 122]

Service

Bin ich betroffen? Die wichtigsten Fakten zu psychischen Problemen – mit Selbsttests. Außerdem stellen wir technische Hilfsmittel für eine bessere Orientierung im Infor- mationsdschungel vor und geben einen Überblick über Psychotrainings – welche wirklich helfen und welche schaden können.

Burn-out [Seite 98]

Bore-out [Seite 100]

Prüfungs- und Redeangst [Seite 102]

Chronisches Aufschieben [Seite 104]

Perfektionismus [Seite 105]

Sozialer Jetlag [Seite 106]

ADHS [Seite 109]

Fakten aus Arbeitsrecht, Medizin und Psychologie [Seite 110]

Tools zur Bewältigung der Informationsflut [Seite 114]

Psychotrainings [Seite 118]

