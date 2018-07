Seit Stunden schon rumpelt der Geländewagen durch die Nacht. Obwohl die Fahrt durch Dörfer führt, ist nirgends Licht zu sehen. "Hier herrscht die Finsternis", sagt Gyanesh Pandey. Die meisten Dörfer haben keinen Strom. "Bald nach Sonnenuntergang steht das Leben still." Viele Menschen hier könnten es sich nicht leisten, ihre Kerosinlaterne länger als ein, zwei Stunden am Abend brennen zu lassen.

Pandey, Chef der Firma Husk Power Systems (HPS), ist unterwegs nach Tamkuha, einem Dorf im indischen Bundesstaat Bihar. Dort steht eines von 65 Kleinkraftwerken, die sein Unternehmen in dieser Gegend betreibt. Es sorgt dafür, dass die Bewohner von Tamkuha Licht in ihren Hütten haben, dass ihre Kinder abends lernen können und die Frauen nicht im Dunkeln kochen müssen. In Bihar, einem der ärmsten Bundesstaaten Indiens, ist das ein Luxus.

Für Pandey zumindest hat die Dunkelheit auf der Strecke einen Vorteil: Die Straßen sind fast leer – er gelangt schneller vom Büro in Bihars Hauptstadt Patna nach Tamkuha. Dass er die beschwerliche Fahrt nicht im Hellen unternimmt, hat einen weiteren Grund: Wer nachts reist, kann tagsüber arbeiten. Pandey und seine Firma haben viel zu tun. Etwa 400 Millionen Menschen in Indien haben keinen Zugang zu Elektrizität – und am liebsten würde Pandey diesen gigantischen Markt allein bedienen.

Vor vier Jahren schraubte und schweißte der Ingenieur eigenhändig das erste Biomasse-Kraftwerk in Tamkuha zusammen. Bis 2014 will er das 2014. errichtet haben und eine Million Haushalte mit Strom versorgen. Ein ehrgeiziger Plan für jedes Unternehmen, doch wenn Pandey und seine Crew dies schafften, wäre es umso bemerkenswerter, denn HPS ist keine gewöhnliche Firma, sondern ein social enterprise. Soziale Unternehmen wollen vernachlässigte Grundbedürfnisse der Gesellschaft befriedigen, ohne staatliche Hilfe oder Spenden in Anspruch zu nehmen. Wo die klassische Entwicklungshilfe versagt, soll es der Markt richten. HPS etwa verschenkt keinen Strom, liefert ihn aber so günstig, dass auch die Ärmsten ihn sich leisten können.

Der Strom ist für die Armen nicht gratis, aber erschwinglich.

"Nur so können wir die Entwicklungsprobleme lösen", sagt Pandey, "Wohltätigkeit reicht einfach nicht aus." Es klaffen zu viele Lücken: Weltweit leben 1,5 Milliarden Menschen ohne Strom und 880 Millionen ohne sauberes Trinkwasser. Defizite wie diese seien ein wichtiger Grund dafür, dass sich die Armut so hartnäckig auf dem Globus halte, sagen Experten der UN-Entwicklungsorganisation UNDP.

Zunehmend versuchen soziale Unternehmen, solche Lücken zu schließen. Auch viele Entwicklungsexperten bauen mittlerweile auf den marktwirtschaftlichen Ansatz. "Langfristig können nur jene Projekte funktionieren, die ihre Kosten decken", sagt Urs Heierli, der früher die Schweizer Entwicklungshilfe-Agentur Deza in Bangladesch und Indien leitete und heute als Berater für Entwicklungszusammenarbeit mit sozialen Unternehmen kooperiert.

So einleuchtend die Idee ist, in der Praxis türmen sich Hürden auf. "Als wir in Tamkuha unser erstes Biomasse-Kraftwerk bauten, wurde die Gegend als 'Universität der Kidnapper' bezeichnet", erzählt Gyanesh Pandey. Nach Einbruch der Dunkelheit habe sich niemand mehr auf die Landstraße gewagt, die am Kraftwerk vorbeiführt, weil dort kriminelle Banden ihr Unwesen trieben. "Wir wollten am allerschlimmsten Ort beginnen, denn danach konnte es nur noch einfacher werden", sagt Pandey.