Täter oder Opfer? Schon seit Wochen streitet die Internetgemeinde über den neuen Yahoo-Chef Scott Thompson. Grund ist die Patentklage, die sein Unternehmen gegen Facebook eingereicht hat – ausgerechnet jetzt, da das Soziale Netzwerk auf den größten Börsengang aller Zeiten hinsteuert. Zehn Ideen soll Facebook geklaut haben. Kein Wunder, dass potenzielle Investoren verunsichert sind, schließlich weckt der Fall unangenehme Erinnerungen an alte Vorwürfe: Hatten nicht schon andere behauptet, Facebook-Chef Marc Zuckerberg habe Ideen gestohlen? Musste Facebook nicht 65 Millionen Dollar zahlen, um den Streit außergerichtlich beizulegen ? Ist Zuckerberg vielleicht doch nur ein Plagiator?

Die Episode ist ein Lehrstück über die Innovationskultur der Hightech-Welt. Sie offenbart ein kurioses Problem: Inzwischen ist es schier unmöglich geworden, eine neue Webseite oder ein neues Gerät zu entwickeln, ohne dabei Patente zu verletzen. Facebook weiß das, Yahoo weiß das, alle wissen das. Auf fast alles, was man für eine Webseite wie Facebook braucht – Upload-Funktionen, Chatfenster –, hat bestimmt irgendwer ein Patent.

Eigentlich erfüllen Patente eine einfache Aufgabe: Sie schützen Firmen, die viel Geld und Zeit in ein neues Produkt investieren, vor Nachahmern. Das soll Erfindern einen zusätzlichen Anreiz geben, an neuen Ideen zu arbeiten. Das Problem ist allerdings: Für viele Technologien gibt es inzwischen eine unüberschaubare Masse an Patenten. Und weil die Patentämter in den USA ebenso wie in Deutschland oft überlastet sind, kommen viele schwammig formulierte Patente durch. Hinzu kommt, dass die Geräte immer komplexer werden. In einem Smartphone stecken Schätzungen zufolge Hunderte Patente. Kleinere Firmen stehen daher vor einem Dilemma: Sie haben weder die Zeit noch die Mittel, alle Schutzrechte zu prüfen und die nötigen Lizenzen zu erwerben. Also müssen sie darauf hoffen, dass potenzielle Rechteinhaber stillhalten – oder sie verzichten gleich auf neue Produkte.

Für größere Firmen erfüllen Patente dagegen zwei Funktionen, die eigentlich nicht im Sinne des Erfinders sind: Einerseits sind sie wichtige Waffen in einer Welt, in der immer mehr Gerätekategorien zusammenwachsen – wodurch ständig neue Wettbewerber entstehen. Ursprüngliche Handyfirmen wie Nokia konkurrieren heute mit früher reinen Computerherstellern wie Apple . Mit Patenten können sich die Unternehmen vor unliebsamer Konkurrenz schützen, die ihnen zu dicht auf die Pelle rückt.

Andererseits setzen Konzerne Patente auch als Druckmittel in Übernahmekämpfen ein. Große Firmen bauen ihren Vorsprung oft aus, indem sie kleine Konkurrenten übernehmen. Und können sie ihnen zuvor eine Patentverletzung nachweisen, lässt sich oft der Preis drücken. Dem Unternehmen Nuance etwa, von dem die Spracherkennungssoftware für das iPhone stammt, haben Kritiker immer wieder vorgeworfen, mit Klagen Übernahmekandidaten zu bedrohen. Beweisen lässt sich das natürlich kaum – allerdings hat Nuance inzwischen mindestens fünf Firmen übernommen, die es zuvor verklagt hatte.

Aber warum klagt nun Yahoo? Die Antwort ist einfach: Weil es das kann. Facebook selbst besitzt nur wenige Patente und verfügt damit über wenig Abschreckungspotenzial. Zudem wird Marc Zuckerberg angesichts des geplanten Börsengangs eher bereit sein, sich außergerichtlich zu einigen. Diese Strategie ist für Yahoo schon einmal aufgegangen: 2005 hatte es Google ebenfalls kurz vor dem Gang an die Börse attackiert und in einem Vergleich Aktien im Wert von Hunderten Millionen Dollar erstritten.

Dabei stehen die Chancen, dass eine Patentklage abgeschmettert wird, gar nicht schlecht. Denn während Patentämter Schätzungen zufolge im Schnitt nur etwa 10 bis 15 Stunden aufwenden, um ein Patent zu prüfen, nehmen sich die Anwälte der beklagten Firmen deutlich mehr Zeit und finden oft Gründe, warum ein Patent keinen Bestand hat. Facebook hat diese Zeit momentan nicht – das scheint Yahoo ausnutzen zu wollen. Beobachter bezeichnen den Konzern daher als Troll. So nennt man Firmen, die vielversprechende Patente aufkaufen, um hohe Lizenzgebühren verlangen zu können – frei nach den nordischen Fabelwesen, die unter Brücken lauern und nichts als Unheil bringen.