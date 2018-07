Schon die alten Germanen kannten die Tricks. Mit Fliegenpilzextrakt hätten sich die Berserker von Angst und Schmerz befreit, berichten die nordischen Sagen. Auch die Bibel steigt gleich mit einem Dopingfall ein: Adam und Eva aßen den verbotenen Apfel, um zu göttlichen Kräften zu kommen. In Südamerika kauten die Inkas Kokablätter, um sich zu mobilisieren, chinesische Generäle schworen auf das ephedrinhaltige Kraut Ma-Huang.

Bei den Olympischen Spielen der Antike fand niemand etwas an Athleten, die sich künstlich kräftigten. Charmis, der Sieger des Stadiumrennens anno 668 vor Christus, stärkte sich noch mit einer Spezialdiät aus Trockenfeigen und feuchtem Käse, mit der er wohl heutige Dopingkontrollen bestanden hätte. Bald aber entdeckten die antiken Athleten die leistungsfördernde Wirkung von Stierhoden – die Frühform des Testosteron-Dopings.

Dem Radsport, der gegen Ende des 19. Jahrhunderts erblühte, gebührt ein Sonderplatz in der Dopinggeschichte. Er war von Beginn an eher organisierte Quälerei als spielerischer Wettstreit. Anfangs gingen Straßenrennen über mehr als 600 Kilometer unbefestigte Straßen, und Sechstagerennen dauerten wirklich sechs Tage lang, rund um die Uhr.

Den Fahrern und ihren Betreuern war jedes Mittel recht, um diese Torturen zu überstehen: Tollkirsche, Äther, Morphin, Strychnin, Nitroglyzerin. In ihre Trinkflaschen füllten sie "Vin Mariani": Wein, versetzt mit Kokaextrakt. Kein Wunder, dass sich der erste überlieferte Todesfall der Dopinggeschichte bei einem solchen Langstreckenrennen ereignete, beim 24-Stunden-Rennen Bol d’Or im Jahr 1886: Der Waliser Arthur Linton starb an einer Überdosis "Trimethyl" – was immer das war.

Niemand störte sich damals am Doping , niemand schämte sich dafür. Bei den Olympischen Spielen 1904 in St. Louis stärkte sich der Sieger des Marathons, Thomas Hicks, während des Rennens mehrfach mit einem Cocktail aus Brandy und Strychnin. Nach dem Rennen kollabierte er. Der österreichische Chemienobelpreisträger Fritz Pregl und der Physiologe Oskar Zoth stellten in Selbstversuchen die leistungssteigernde Wirkung von tierischen Hodenextrakten fest. Es war die Wiederentdeckung des bereits in der Antike praktizierten Testosterondopings.

Im Zweiten Weltkrieg lernten die Pharmazeuten, synthetische Abkömmlinge des Testosterons künstlich herzustellen: anabole Steroide. Zunächst dienten sie dazu, entkräftete Kriegsgefangene zu päppeln. Bald entdeckten Sportler die Präparate, die fortan als "Frühstück für Champions" galten – nicht nur für menschliche Champions. Das amerikanische Rennpferd Holloway gewann 1941 nach einer Testosteronkur ein Rennen nach dem anderen.

Nach den Muskeln war das Gehirn dran. Zuerst hatten Soldaten im Zweiten Weltkrieg die aufputschende Wirkung der Amphetamine genutzt, dann griffen die Athleten zu, besonders die Radsportler. In Filmaufnahmen von Rennen der sechziger und siebziger Jahre steht den Fahrern der chemische Kick ins Gesicht geschrieben. Der englische Tour-de-France-Fahrer Tom Simpson starb 1967 am Mont Ventoux am Methamphetamin. Es war der erste vom Fernsehen übertragene Todesfall durch Doping. Wie Testosteron und Amphetamin fanden auch Heroin (daran starb 1968 der Läufer Dick Howard) und der Wachmacher Modafinil (in den 2000ern bei einer ganzen Reihe amerikanischer Athleten nachgewiesen) den Weg von den Soldaten zu den Sportlern.

Der Kalte Krieg hingegen war der Vater des Antidopings. Bei den Sommerspielen 1952 in Helsinki gab die Sowjetunion ihr olympisches Debüt – und räumte gleich 71 Medaillen ab. Mithilfe ostdeutscher Wissenschaftler hatten die Sowjets Doping im Stil eines staatlichen Großprojekts begonnen. Daraufhin dämmerte dem Westen, dass Doping dem Sport schaden könnte.

Zwar hatte der Internationale Leichtathletik-Verband (IAAF) schon 1928 Doping illegalisiert. Aber erst 40 Jahre später, bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko, wurde erstmals getestet. Das Wettrüsten der Kontrolleure gegen die Doper begann. Allerdings hatten die Doper mehr als zwei Jahrtausende Vorsprung. Kein Wunder, dass die Kontrolleure manchmal noch hinterherhinken.