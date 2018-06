Das Geschlecht der Dinge

Sind Brücken schön und elegant oder stark und gewaltig? Das hängt davon ab, welche Sprache man spricht. Deutsche Probanden schrieben in einer Studie Brücken eher weibliche Eigenschaften zu, Spanier hingegen eher männliche. Die Forscher glauben, das liege daran, dass Brücken im Spanischen, anders als im Deutschen, männlich sind. Ähnliche Assoziationsunterschiede gab es auch bei Äpfeln, Stühlen, Schlüsseln und Gabeln.

Worte gegen die Angst

Wer seine Gefühle in Worte fasst, kommt besser über Ängste hinweg. Das zeigt eine Studie mit Spinnenphobikern. Während die Patienten mit einer Spinne konfrontiert wurden, sollten manche ihre negativen Gefühle aussprechen, andere nicht. Diejenigen, die ihre Angst in Worte fassten, hatten bei einer späteren Exposition weniger Stresssymptome und trauten sich näher an die Spinne heran.

Achtung bei Namenswahl

Der Name beeinflusst das Image. Schüler namens Kevin oder Mandy etwa werden einer Umfrage zufolge von Lehrern von vornherein für tendenziell leistungsschwächer gehalten als Kinder namens Alexander oder Sophie. Auch Nachnamen bergen ein Risiko: Komplizierte Namen lassen Menschen einer Studie zufolge eher unsympathisch erscheinen. Wir mögen lieber Informationen, die das Gehirn leicht verarbeiten kann.

Fremdsprache lohnt sich

Finanzielle Entscheidungen trifft man besser in einer fremden Sprache. Eine Studie zeigt, dass Menschen dann rationaler entscheiden. Ihre in der Regel übersteigerte Verlustangst sinkt, sie lassen sich seltener attraktive Chancen entgehen. Eine Fremdsprache distanziere vom intuitiven Denken, da sie nicht so einen emotionalen Nachklang habe wie die Muttersprache, so die These.