Titel

Wie viel Geheimnis braucht der Mensch?

Eine halb offene Tür, der USB-Stick in der Handtasche, das Passwort auf dem Notizblock: Jeder Mensch kennt Geheimnisse, und jeder hat schon mal eines verraten. Das Geheimnis ist eine der größten Errungenschaften der Menschheit. Aber es ist umzingelt: von Neugier, bösem Willen, Neid und der reinen Lust an der Enthüllung. Was bloß ist das Geheimnis der Geheimnisse?

Was du nicht weißt …

Warum wir Geheimnisse einfach nicht für uns behalten können. [Seite 18]

Nicht wegschauen! Nicht schweigen!

20 Menschen, die alles aufs Spiel setzten, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. [Seite 28]

Krieg der Kryptografen

Seit Jahrtausenden verschicken Menschen verschlüsselte Geheiminformationen – und andere geben alles, um die Codes zu knacken. [Seite 33]

Forschung & Technik

Was wichtig war, was wichtig wird [Seite 36]

Immer nur Rot?

Die Ampeln am Rosenthaler Platz, Berlin: ein hochkomplexes System. [Seite 38]

Bester Detektiv aller Zeiten

Der Paläopathologe und Rechtsmediziner Philippe Charlier klärt historische Todesfälle auf. [Seite 40]

Handy, ich will auf deinen Schoß!

Warum es sich gut anfühlen kann, von Maschinen umsorgt zu werden. Ein Standpunkt. [Seite 44]

Was DNA alles kann

Unser Erbgut ist ein Multitalent – und nicht nur in unserem Körper. [Seite 46]

Gesundheit & Psychologie

Was wichtig war, was wichtig wird [Seite 48]

Die Seele zum Essen einladen

Wer sich gesund ernähren will, muss sich mit seiner Psyche verbünden. [Seite 50]

Wie kommt der Mensch über den Berg?

Auf der Intensivstation geht es um Leben und Tod – eine Heilung ist manchmal fast wie ein Wunder. [Seite 56]

Dossier

Werden wir zu alt?

Vier Irrtümer über den Demografiewandel [Seite 66]

Die Renten sind nicht mehr bezahlbar. [Seite 69]

Die Frauen kriegen zu wenige Kinder. [Seite 70]

Die Gesundheit der Alten wird zu teuer. [Seite 71]

Dem Arbeitsmarkt fehlen junge Leute. [Seite 72]

Umwelt & Gesellschaft

Was wichtig war, was wichtig wird [Seite 74]

Forscher in der weißen Wüste

Wissenschaftler tun alles, um das Eis in Alaska zu retten. [Seite 76]

Vorsicht! Spinnen!

Acht Beine und ein Todesfall: Diese Tiere sind gemein, bösartig und zugleich wunderschön. [Seite 83]

Nachhaltigkeit kompakt: Die soziale Stadt

Bürgerbeteiligung statt Stadtpolitik von oben: ein Gespräch mit dem Kultursoziologen Richard Sennett. [Seite 92]

Rubriken

Extreme [Seite 12]

Die wichtigsten Meldungen [Seite 14]

Expertenrat [Seite 16]

Woran arbeiten Sie gerade? [Seite 16]

Pro & Contra: Ist Genmais am Ende? [Seite 17]

Leserforum [Seite 98]

Rätsel/Impressum [Seite 99]

Kiosk/Medien [Seite 101]

Kaufen/Bald kaufen [Seite 104]

Das will ich wissen: Linda Zervakis [Seite 106]

Hier können Sie das aktuelle ZEIT Wissen Magazin bestellen