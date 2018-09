Manche Menschen haben einfach keinen Orientierungssinn. Trotz Navi landen sie in Duisburg statt auf Rügen, wie eine Hamburgerin im vergangenen Jahr. Sie hatte die Adresse ihres Reiseanbieters eingegeben und nicht das Urlaubsziel. Bemerkt hat sie das aber erst bei der Konzernzentrale. Dabei hatte sie noch Glück. Andere sind geradewegs in einen See gerauscht: "Sie haben Ihr Ziel erreicht." Navigationsgeräte haben unsere Kurztrips, Fernreisen und Beziehungskrisen ganz schön verändert. Kann es sein, dass wir per GPS unseren Verstand ausschalten, gar unseren Orientierungssinn verlieren?

Stefan Münzer will mit Klischees aufräumen. Erstens, so der Psychologe von der Universität Mannheim, können sich Frauen genauso gut oder schlecht orientieren wie Männer. Zweitens: Wer glaubt, sich in neuen Umgebungen zu verirren, tut das zwar tatsächlich – das sei aber eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Weil es drittens einen Sinn für Orientierung wie etwa einen Geruchssinn gar nicht gibt. "Sich im Raum zu orientieren setzt ein Bündel an Fähigkeiten voraus", sagt Münzer. Und die kann man trainieren, schon als Kind.

Während wir uns orientieren, nutzen wir unser Erinnerungs- und Vorstellungsvermögen, bauen daraus mentale Karten. Menschen bedienen sich dabei dreier Strategien. Da ist einmal die egozentrische Perspektive: Man setzt Gebäude in Beziehung zum eigenen Standort, um sich so einen Weg zu merken. Wem es gelingt, den allozentrischen Blickwinkel einzunehmen, der betrachtet die Route aus der Vogelperspektive. In der Königsklasse spielt, wer metrisch navigiert und sich nach Norden oder Süden ausrichtet. Was derweil in unserem Gehirn passiert, haben Wissenschaftler an Ratten erforscht – und 2014 den Nobelpreis dafür erhalten: Der britische Hirnforscher John O’Keefe entdeckte in den 1970er Jahren Ortszellen im Hippocampus, einem für das Gedächtnis wichtigen Hirnbereich. Sie speichern Erinnerungen an Orte als neuronale Aktivitäten, erstellen so eine innere Landkarte der Umgebung. 30 Jahre später stieß das norwegische Ehepaar May-Britt und Edvard Moser auf die zweite Komponente: Gitterzellen am Rand des Schläfenlappens bilden jene Orte als Punkte in einem Koordinatensystem ab. Gemeinsam wirken die Zellen wie ein inneres GPS im Gehirn.

Dieser Text stammt aus dem Magazin ZEIT WISSEN 2/2015, das online oder am Kiosk erhältlich ist.

Sind die Fähigkeiten zur Orientierung nun angeboren oder erlernt? Sie scheinen weitervererbt zu werden, sagen Hirnforscher. Sie sind aber nicht unveränderlich, sagen Psychologen. Wie ausbaufähig mentale Kompetenzen sind, zeigt eine Studie aus London. Taxifahrer weisen hier einen größeren Hippocampus auf als Busfahrer. Der Grund: Sie müssen sich weit komplexere Wege merken als bloß Busrouten. Bei Vögeln ist dieser Hirnbereich im Winter größer als im Sommer, weil sie in der kalten Jahreszeit ihre Futterdepots wiederfinden müssen. Denn Zellen entwickeln sich ständig neu.

Wer dem Navi also blind vertraut, der Stimme nur brav nach rechts oder links folgt, der neigt tatsächlich dazu, Fähigkeiten zur Orientierung zu verlieren. Weil er sie nicht trainiert. "Die meisten Menschen achten zu wenig auf ihre Umgebung", sagt der Psychologe Münzer. In Experimenten fand er heraus: Navi-Nutzer entwickeln eine Art kognitive Trägheit. Wer hingegen etwas über seine Umgebung lernt, baut eine mentale Karte auf. Zusammen mit der Geoinformatikerin Angela Schwering von der Universität Münster will Münzer darum ein Navigationsgerät entwickeln, das räumliches Lernen fördert: Überblickswissen mitliefert. Stadtkarten etwa soll es schematisch anzeigen, mit Rathaus, Dom und Fluss – damit man sich den Weg auch vorstellen kann.

Die Quellenangaben zum ZEIT-Wissen-Artikel finden Sie hier.