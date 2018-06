Die Wissenschaft einer Farbe

Optik

Rot ist eine Illusion, ein Sinneseindruck, der im Gehirn entsteht, wenn Licht einer bestimmten Wellenlänge in unsere Augen fällt. Die Wellenlänge entscheidet, welche Farbe wir sehen. Körper, die kurzwelliges Licht aussenden, nehmen wir als violett, blau oder grün wahr. Rot erscheinen uns Objekte, die Licht mit einer vergleichsweise hohen Wellenlänge zwischen 600 und 780 Nanometern aussenden. Das langwelligste Rot ist Infrarot, das Wellenlängen von bis zu einem Millimeter erreichen kann. Menschen können es nicht sehen, aber fühlen: Dringen die Strahlen in unseren Körper, versetzen sie die Moleküle im Gewebe in Schwingung, sodass es sich aufheizt. Deshalb wird Infrarot auch als Wärmestrahlung bezeichnet – Physiker unterscheiden Wärme und Licht nur anhand der Wellenlänge.

Astrophysik

Rötlich orange leuchtet der Mars am Nachthimmel. Die alten Römer dachten bei seinem Anblick an Blut und tauften den Planeten nach ihrem Kriegsgott Martius. Verantwortlich für seine Farbe ist eine Staubschicht aus Eisenoxid, einer Verbindung, die wir als Rost kennen. Auf der Erde rostet Eisen, wenn es feucht wird. Deshalb sahen Astronomen den roten Staub lange als Beweis dafür, dass es auf dem Mars einst Wasser gab – und womöglich auch Leben. Vor einigen Jahren zeigten chemische Experimente jedoch, dass Rost auch ohne Wasser entstehen kann.

In einem fernen Sonnensystem könnte es Planeten geben, auf denen rote Pflanzen wachsen. Zum Beispiel Kepler-186f, der um eine rot leuchtende Sonne im Sternbild Cygnus kreist. Da Pflanzen evolutionär an das Licht auf ihrem Planeten angepasst sind, könnte die Vegetation auf Kepler-186f eine andere Farbe haben. Irdische Gewächse sind grün, weil die Blätter den Blau- und Rotanteil unserer Sonnenstrahlen am besten nutzen können – grünes Licht wird reflektiert. Kepler-186f-Pflanzen sind, sofern es sie gibt, vielleicht auf andere Lichtwellen spezialisiert. Es ist denkbar, dass sie grünes und blaues Licht aufnehmen und rotes Licht abstrahlen.

Dieser Text stammt aus dem Magazin ZEIT WISSEN 2/2015, das online oder am Kiosk erhältlich ist.

Wenn ein Stern stirbt, bläht er sich zu einem "roten Riesen" auf. Er leuchtet dann um ein Tausendfaches stärker als zu Lebzeiten, hat allerdings ein gewaltiges Energieproblem: Da sein Wasserstoffvorrat fast erschöpft ist, kann in seinem Inneren keine Kernfusion mehr stattfinden. Der bei der Fusion erzeugte Druck nach außen lässt nach, und die nach innen gerichtete Schwerkraft gewinnt die Überhand. Die im Stern wirkenden Kräfte geraten aus dem Gleichgewicht, und der Stern wird von seiner eigenen Gravitation zerdrückt. In den äußeren Schalen sammelt sich der restliche Wasserstoff und fusioniert dort weiter zu Helium. Dabei wird so viel Energie frei, dass sich die Hüllen ausdehnen. In Wahrheit ist ein roter Riese also eher ein Zwerg in einer gigantischen, brennenden Schale. Auch unsere Sonne wird so enden. Physiker gehen davon aus, dass ihr Wasserstoffvorrat in sieben Milliarden Jahren verbraucht ist.

Biologie

In Polargebieten und einigen Hochgebirgen gibt es roten Schnee. Die Farbe stammt von winzigen Algen der Art Chlamydomonas nivalis. Diese Einzeller lagern einen speziellen roten Farbstoff namens Astaxanthin ein, der sie vor der intensiven Sonneneinstrahlung schützt. Pflanzen enthalten neben dem Blattgrün Chlorophyll auch rote Farbstoffe wie Lycopin und ß-Carotin. Zum Vorschein kommen sie erst im Herbst, wenn die Pflanze das Chlorophyll zu farblosen Stoffen abbaut.

Das "rote Tuch" ist eine Metapher für Dinge, die uns provozieren und wütend machen. Dabei ist es dem Stier egal, ob der Matador mit einem roten, gelben oder rosa geblümten Tuch vor seiner Nase herumwedelt. Es ist nicht die Farbe, die ihn ärgert, sondern es sind das Wedeln und die Lanzen, die man ihm in den Nacken sticht. Biologen gehen davon aus, dass Stiere wie viele andere Säugetiere keine Farben wahrnehmen, sondern nur zwischen hell und dunkel unterscheiden können.