Es gab Situationen, in denen sich Elisa schämte. Da war es ihr peinlich, wie sich Sophie benahm. Wenn ihre Schwester wie ein hechelnder kleiner Hund die Zunge aus dem Mund baumeln ließ und dazu auch noch schmatzte. "Hör auf damit", pflegte Elisa zu sagen. "So was machen doch nur die Irren. Die Leute denken ja, du bist verrückt!" Wenn sich Sophie davon nicht beeindrucken ließ, stand Elisa auf und setzte sich im Bus auf einen anderen Platz. Es sollte niemand merken, dass sie zusammengehörten – sie und dieses Mädchen, das so seltsam gekleidet war, fünf Sachen übereinander trug, so uncool.

Zehn Jahre lang haben Elisa und Sophie Paepcke dieselbe Schule besucht, sind jeden Tag gemeinsam im Bus dorthin gefahren, waren zusammen auf Klassenfahrt. Im vergangenen Sommer trennten sich ihre Wege. Elisa besucht nun die Oberstufe einer Schule, auf der sie das Abitur machen wird. Sie sagt: "Ich möchte, dass die anderen in meiner neuen Klasse endlich meine Schwester kennenlernen." Und: "Ich bin stolz auf Sophie."

Elisa und Sophie sind am selben Tag geboren, vor 17 Jahren im Abstand von nur einer Minute. Dass sie Zwillinge sind, hält man kaum für möglich. Elisa ist groß, schlank, sportlich; das schmale Gesicht rahmen offene, lange Haare, sie trägt Jeans und stylisch abgeblätterten Nagellack. Sophie, die Bob-Frisur akkurat geschnitten, ist 20 Zentimeter kleiner; das pink-orange gemusterte Kleid, das sie heute trägt, betont ihre feminine Figur. Und vor allem: Sophie hat das Down-Syndrom, Elisa hingegen nicht.

Sophie und Elisa sind diskordante Zwillinge, wie die Genetiker sagen: Sie unterscheiden sich in einem wesentlichen genetischen Faktor. Bei zweieiigen Zwillingen besteht dieser Unterschied häufig im Geschlecht, bei den beiden Mädchen dagegen in der Anzahl der Chromosomen: Menschen mit Down-Syndrom (DS), also mit Trisomie 21, haben 47 statt 46 Chromosomen, weil das 21. drei- statt nur zweimal vorhanden ist. Die Schwestern sind DDS-Zwillinge, es besteht eine Diskordanz für das Down-Syndrom.

Dieser Text stammt aus dem Magazin ZEIT WISSEN Nr. 5/2015, das online oder am Kiosk erhältlich ist.

Was bedeutet diese Konstellation für die Zwillinge, was für ihre Eltern? Schadet sie womöglich dem Kind ohne Behinderung? Und wie kommen die Eltern klar, sind sie überfordert? Diesen Fragen sind jetzt Wissenschaftler von der Universität des Saarlandes nachgegangen, in der weltweit ersten systematischen Studie zu solchen Zwillingen. Sie haben das Phänomen aus psychologischer, ethischer und medizinischer Sicht beleuchtet. Solche ungleichen Geschwister werden nämlich immer häufiger geboren. Da die Frauen heute später Mutter werden, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein Baby mit Down-Syndrom bekommen. Und auch die Häufigkeit von Zwillingsgeburten erhöht sich mit zunehmendem Alter – nicht nur wenn eine künstliche Befruchtung im Spiel ist. Inzwischen gibt es ein Netzwerk mit eigener Website speziell für DDS-Zwillinge. Es wurde als Teil der Saarbrücker Studie geschaffen. An die hundert Familien haben bereits ihre Kontaktdaten hinterlassen, und es wurden große Treffen organisiert.

Das Jahr 1997 war stressig für Jutta und Arne Paepcke. Erst die Nachricht, dass sie Zwillinge bekamen, dabei war der kleine Fabian erst zwei Jahre alt. Dann die drohende Plazentaablösung: Schon von Juli an musste Jutta im Krankenhaus bleiben. Schließlich, am 15. Oktober, der Kaiserschnitt, es ging ihr sehr schlecht. Die Frühchen wogen 1.840 und 1.690 Gramm. Als sie die kleine Elisa im Arm hielt, war sie geflutet von dem Gefühl: "Das ist mein Kind!" Doch Sophie war ihr irgendwie fremd. Irgendwas stimmte nicht mit ihr. "Unsinn", widersprach Arne, "die Kleine sieht dir total ähnlich." Drei Tage später die Nachricht: Sophie hat Trisomie 21. Nun gut, dachten die Eltern nach dem ersten Schock, wenn das so ist, machen wir das Beste daraus. Am wichtigsten war doch, dass beide Kinder lebten und auch die Mutter alles überstanden hatte.

Eine Fruchtwasseruntersuchung, damals die einzige Möglichkeit der Früherkennung, hatte Jutta Paepcke abgelehnt. Die wird werdenden Müttern ab 35 empfohlen, weil dann die Wahrscheinlichkeit rapide steigt, dass sie ein Kind mit Down-Syndrom zur Welt bringen. Andererseits erhöht die Untersuchung die Gefahr einer Fehlgeburt. Wozu ein solches Risiko eingehen, wenn für die Eltern ein Abbruch ohnehin nicht in Frage käme?, meinte auch der Arzt.