Unser Körper ist wie ein Motor, der permanent mit gedrosselter Leistung läuft. Er hält versteckte Kraftreserven vor, an die wir willentlich nicht herankommen. Denn die Drosselung ist eine Schutzfunktion. Wir spüren Schmerz oder Müdigkeit, sobald wir unsere Grenzen ausloten. So verhindert der Körper, dass wir unsere Knochen, Muskeln und Gelenke verletzen oder zu stark erschöpfen.

Nur im Notfall schaltet die Natur diesen Mechanismus aus: wenn wir Todesangst haben. Ist unser Leben in Gefahr, schüttet der Körper innerhalb weniger Sekunden die Hormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol aus, Herzschlag und Atmung beschleunigen, Körper und Geist sind angespannt und hellwach. Jetzt stehen uns unsere letzten Reserven zur Verfügung. Für einen kurzen Moment – bis die Gefahr gebannt ist.

Chemische Mittel können allerdings ähnliche Effekte hervorrufen. Manche Spitzensportler greifen darauf zurück: Doping. Ephedrin-Tabletten sorgen beispielsweise dafür, dass Noradrenalin auf künstliche Weise ins Blut freigesetzt wird. In Kombination mit Koffein ist der Stoff ein effektives Aufputschmittel. Der Organismus läuft auf Hochtouren, der Sportler kann unter dem Einfluss der Substanzen über die Grenze seiner normalen Leistungsfähigkeit hinausgehen. Betäubungsmittel wie Methadon oder Morphin unterdrücken die entstehenden Schmerzen, indem sie bestimmte Rezeptoren im Gehirn und an den Nerven besetzen. Die körpereigene Schutzfunktion ist ausgeschaltet. Wer es in diesem Zustand übertreibt, muss mit unangenehmen Folgen rechnen: Herzrhythmusstörungen, Atemlähmung, Kreislaufkollaps.

Zu höchstmöglicher Leistung führt jedoch noch ein anderer, natürlicher Weg. "Unsere Gefühle entscheiden darüber, ob wir auf unsere Kraftreserven zugreifen können", sagt Jens Kleinert, Sportpsychologe an der Deutschen Sporthochschule Köln. Ein euphorischer Zustand löst ebenfalls einen Adrenalinschub aus. Er lässt sich sogar über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten, etwa für die Dauer eines Wettkampfs. Das funktioniert zum Beispiel über Bilder im Kopf.

"Wenn sich ein Triathlet beim Rennen immer wieder vorstellt, wie er zusammenbricht, wird er es wohl kaum schaffen", sagt Kleinert. Besser sei es, sich die Zielgerade oder gar die Goldmedaille vorzustellen. Dazu gehört auch ein innerer Dialog. Einfache Sätze wie "Du kannst das, lauf weiter!" helfen schon, um die letzten Meter zum Ziel zu schaffen. Noch besser funktioniert das, wenn wir uns sagen, auf welche Weise wir es schaffen: "Du läufst jetzt die letzte Etappe genau so weiter und atmest ruhig und gleichmäßig." Wichtig ist der feste Glaube daran, die Lage zu kontrollieren und das Ziel aus eigener Kraft erreichen zu können.

Dieser Text stammt aus dem Magazin ZEIT WISSEN Nr. 5/2015, das online oder am Kiosk erhältlich ist.

Donnerstag, der 24. Juni 2010: Der 25-jährige Amerikaner John Isner geht auf dem Tennisplatz in Wimbledon zu Boden. Er hat drei Tage hintereinander insgesamt elf Stunden und fünf Minuten lang um seinen Sieg gekämpft. Zweimal musste das bis heute längste Tennismatch der Welt für eine Nacht unterbrochen werden. Im fünften Satz entscheidet Isner das Spiel schließlich mit 70 : 68 Punkten für sich. In einem Interview wird er das anstrengende Match später kommentieren: "Du fühlst dich nicht wirklich müde da draußen. Obwohl wir beide genau das waren."

Nur für einen kurzen Moment lässt er sich nach seinem Sieg vor Freude fallen, dann rappelt er sich mit letzter Kraft wieder auf. Um seinen Gegner, den drei Jahre älteren Franzosen Nicolas Mahut, über das Netz hinweg zu umarmen.