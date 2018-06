Titelgeschichte

In seinem Buch "Beschleunigung und Entfremdung" (Suhrkamp, 2013) legt der Jenaer Soziologe Hartmut Rosa dar, wie industrialisierte Zeitvorstellungen unsere Wahrnehmungen und unsere Gesellschaft verändern. Im März 2016 wird Rosa mit seinem neuen Buch "Resonanz - eine Soziologie der Weltbeziehungen" (Suhrkamp) seine Überlegungen weiterentwickeln. Bereits 1988 hat die österreichische Soziologin Helga Nowotny eine Theorie des ganz persönlichen "Jetzt" entwickelt, die nichts an Aktualität eingebüßt hat: "Eigenzeit - Entstehung und Strukturierung eines Zeitgefühls" erschien in der Reihe suhrkamp taschenbuch wissenschaft. Der Freiburger Psychologe Marc Wittmann erforscht Zeit auch als biologisches Phänomen. Ein neuerer Artikel von ihm ist "Modulations of the experience of self and time", erschienen im Sommer 2015 in der Zeitschrift "Conscinousness and Cognition". Von Wittmann stammen die populären Bücher "Gefühlte Zeit" und "Wenn die Zeit stehen bleibt" (C.H. Beck).

Serie, Teil 2: Unsichtbar werden

Den Startschuss für die ernsthafte Forschung an Unsichtbarkeit gab das Paper "Metamaterial electromagnetic cloak for microwaves" von John Pendry, David Smith und anderen, das im November 2006 im Journal Science veröffentlicht wurde.

Pendry schrieb drei Jahre später für den New Scientist ein lesenswertes Dossier über Metamaterialien, ihre Entdeckung und ihre Eigenschaften.

Die Arbeit von Martin Wegeners Gruppe über das Unsichtbarmachen von Leiterbahnen von Solarzellen wurde vor kurzem unter dem Titel "Cloaking of Metal Contacts on Solar Cells" im Journal Optica veröffentlicht.

Wie das Gefühl, einen unsichtbaren Körper zu haben, Menschen verändert, haben Arvid Guterstam, Zakaryah Abdulkarim und Henrik Ehrsson als Scientific Report des Journals Nature 2014 unter dem Titel "Illusory ownership of an invisible Body reduces autonomic and subjective social anxiety responses".

Das Experiment: Der verlorene Brief

Die US-Psychologen Curtis B. Merritt und Richard G. Fowler verstreuten 1948 als Erste zu wissenschaftlichen Zwecken Briefe, die mitunter Münzattrappen enthielten, um die Ehrlichkeit der Finder zu testen. Ihre Erkenntnisse aus dem Experiment veröffentlichten sie unter dem Titel "The Pecuniary Honesty of the Public at Large".

Stanley Milgram und seine Kollegen Leon Mann und Susan Harter nutzten 1963 die Methode der verlorenen Briefe, um die politischen Einstellungen der Bewohner von New Haven in Connecticut zu ergründen. Die Studienergebnisse beschreiben sie in ihrer Arbeit "The Lost-Letter Technique: A Tool of Social Research".

Auch der Wissenschaftsjournalist Reto U. Schneider hat sich in seinem "Buch der verrückten Experimente" u.a. mit der Brief-Studie von Stanley Milgram beschäftigt.

Der Sozialpädagoge Helmut E. Lück und der Sozialpsychologe Wolfgang Manz beschreiben in einer Übersichtsarbeit von 1973 die ersten Experimente mit verlorenen Briefen und berichten von ihren Versuchen, die Methode auch in deutschen Städten anzuwenden.

Die unterschiedlichen Einstellungen von Männern und Frauen zur Waffenlobby haben Lawrence A. Liggett, Cassie Blair und Shelia M. Kennison in einer Studie untersucht.

Ruud Koopmans und Susanne Veit vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) haben mithilfe der Brief-Technik die Hilfsbereitschaft in verschiedenen Berliner Stadtteilen untersucht und dabei insbesondere die ethnische Diversität und Zugehörigkeit berücksichtigt. Die Ergebnisse der Studie haben sie im Fachmagazin Political Psychology veröffentlicht und in einem Artikel in den WZB Mitteilungen reflektiert.

Mir geht’s gut

In seiner Studie "Resilienz und psychologische Schutzfaktoren im Erwachsenenalter", die er gemeinsam mit Lisa Lyssenko verfasst hat, fasst der Rehabilitationspsychologe Jürgen Bengel den Stand der Forschung zu den psychologischen Schutzfaktoren von Gesundheit zusammen. Die 147-seitige Veröffentlichung kann man auf der Website der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung als pdf herunterladen.

Die Magdeburger Gesundheitswissenschaftlerin Astrid Seltrecht hat eine biografieanalytische Studie über Lernprozesse von Frauen mit Brustkrebs erstellt, die unter dem Titel "Lehrmeister Krankheit?" in der ZBBS-Buchreihe – Studien zur qualitativen Bildungs-, Beratungs- und Sozialforschung erschienen ist (Verlag Barbara Budrich, 249 S., 26 Euro).

Über Leben und Werk von Milton Erickson hat der Familientherapeut Peter Nemetschek, der einen Teil seiner Ausbildung bei dem berühmten Psychiater absolvierte, das Buch "Milton Erickson lebt! Eine persönliche Begegnung" geschrieben (Klett-Cotta, 251 S., 29,95 Euro).

Richter und Lenker

Die Würzburger Forschungsgruppe von Eric Hilgendorf präsentiert auf ihrer RobotRecht-Seite neue Arbeiten zu rechtlichen Problemen autonomer Fahrzeuge. Hilgendorf hat 2014 im Online-Magazin telepolis den lesenswerten Essay "Recht, Maschinen und die Idee des Posthumanen" veröffentlicht.

Eine Einführung in rechtliche Fragen rund um Roboter hat Melinda Florina Müller von der TU Berlin in Aktuelle Juristische Praxis 5/2014 gegeben.

Mehrere Studien haben sich zuletzt mit wirtschaftlichen und juristischen Auswirkungen selbstfahrender Fahrzeuge beschäftigt: die Unternehmensberatung McKinsey analysiert "Ten ways autonomous driving could redefine the automotive world"; KPMG untersucht für den britischen Markt "Connected and Autonomous Vehicles – The UK Economic Opportunity"; und DHL analysiert autonome Fahrzeuge für den Logistikmarkt. Alle drei warten mit interessanten Daten und Thesen auf.

Die europäische Technologieplattform für die Integration Smarter Systeme EPoSS hat in diesem Jahr eine Roadmap für autonome Fahrzeuge vorgestellt.

Der Held war eine Scheibe

Die Universität Ulm betreibt Forschung im Bereich der Analog-Digital-Wandlung. Hier eine Einführung in die Thematik.

Gert Redlich vom Hifi-Museum Wiesbaden räumt auf mit einigen verbreiteten Mythen rund um die Schallplatte.

Professor Karlheinz Brandenburg, Entwickler der MP3, spricht in einem Interview über Stärken und Schwächen seiner berühmtesten Erfindung.

Im Jahr 2000 hat das Magazin c't das MP3-Format einem Hörtest unterzogen. Ergebnis: Sie ist besser als man denkt.

Kluge Stube

Welche Symbolik Räume haben können, wie wir uns mit den Orten identifizieren, an denen wir leben und wie Raum und Farbe unsere Psyche beeinflussen können, erklärt der Architekturpsychologe Peter Richter. In seinem Buch "Architekturpsychologie. Eine Einführung" erklärt er, in welcher Beziehung Mensch und Umwelt stehen.

"Zum guten Wohnen bedarf es ‘guter Architektur’", schreibt Peter Berner in seinem Essay "Neues Wohnen. Anders leben als gewohnt. Vom Glück in Stadt und Heim". Darin analysiert er, welche Kriterien die Architektur, das Wohnen gut machen.

Der Architekt Stefano Boeri hat in Mailand den "Bosco Verticale" ("vertikaler Wald") errichtet – ein Komplex aus zwei Hochhäusern, die mit zahlreichen Bäumen und Hecken bepflanzt wurden. Auf der Webseite des Architekten erfährt man in einer Bildergalerie, wie das Haus angelegt ist, wie Energie zugeliefert wird und wie die Pflanzen versorgt werden.