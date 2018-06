Frage: Was ist in Ihrem Fachgebiet die wichtigste Frage, auf die es keine Antwort gibt?

Artemis Alexiadou: Wie Sprache entstanden ist. Es gibt zwar verschiedene Theorien darüber, aber sicher sind wir uns nicht. Es ist auch fraglich, ob wir jemals in der Lage sein werden, diese Frage zu beantworten.

Frage: Welches vermeintliche Wissen in Ihrer Disziplin ist vermutlich falsch?

Alexiadou: Ein gutes Beispiel wäre die Annahme, dass das Aufwachsen mit mehreren Sprachen zu kognitiver Benachteiligung führt. Lange wurde angenommen, dass Kinder lieber eine Sprache gut statt zwei bzw. mehrere unvollkommen lernen sollten. Heute denkt die Mehrheit der Kollegen ganz anders über das Thema und Mehrsprachigkeit wird als Chance empfunden.

Frage: Was ist die wichtigste Voraussetzung dafür, das Nicht-Gewusste zu verkleinern?

Alexiadou: Forschung, vor allem interdisziplinäre Forschung.

Frage: Welche jüngere Erkenntnis in Ihrem Fachgebiet hat am meisten neues bekanntes Nicht-Wissen hervorgebracht?

Alexiadou: Interdisziplinäre Forschung (z.B. von Prof. Friederici und Kollegen) hat gezeigt, wie Sprache in unserem Gehirn wächst, und dass es Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen bei der Sprachverarbeitung gibt. Wir wissen schon, dass im Gehirn spezifische Areale für Sprachverarbeitung zuständig sind, aber dass Sprache auch einen Reifungsprozess im Gehirn durchläuft war nicht so bekannt.

Frage: Sie dürfen spekulieren: Was könnte ein bedeutendes "unknown Unknown" auf Ihrem Forschungsbiet sein?

Alexiadou: Werden jemals Affen sprechen ‘lernen’? Was bräuchten sie dazu?

Frage: Sie dürfen spekulieren: Welchen Anteil des Wissbaren wissen wir bereits?

Alexiadou: Vielleicht ca. 30%?

Frage: Gibt es etwas, das wir Menschen besser nicht wissen sollten und etwas, das Sie persönlich nicht wissen wollen?

Alexiadou: Ich wüsste nicht was das sein könnte.

Frage: Sollten die Wissenschaft danach trachten, alles zu wissen?

Alexiadou: Die Aufgabe der Wissenschaft besteht darin, so viel Wissen wie möglich bereit zu stellen. Aber alles können wir sicher nicht wissen.

Frage: Was wäre dann anders als heute?

Alexiadou: Ich bin mir nicht sicher, ob wir glücklicher wären, wenn wir mehr bzw. alles wüssten. Vielleicht könnten wir manche Sachen vermeiden, da wir aus Erfahrung wissen, dass unsere Handlungen/Reaktionen falsch waren. Es gibt aber auch viel überflüssiges Wissen.

Frage: Würden Sie etwas, was Sie wissen, gerne wieder vergessen?

Alexiadou: Ja sicher.

Frage: Existiert das Nicht-Gewusste überhaupt, solange wir es nicht wissen?

Alexiadou: Die Frage ist, ob wir es jemals wissen werden.

Frage: Gibt es etwas, was wir für wahres Wissen halten, was in alle Zukunft wahr bleiben wird?

Alexiadou: Auf jeden Fall.

Frage: Wie schnell, schätzen Sie, wird Ihr eigenes Wissen überholt sein?

Alexiadou: Man lernt jeden Tag was neues, also kann das sehr schnell gehen.