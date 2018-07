Frage: Was ist in Ihrem Fachgebiet die wichtigste Frage, auf die es keine Antwort gibt?

Jochem Marotzke: Wie wird sich das globale Klima im 21. Jahrhundert entwickeln? Hier gibt es die fundamentale Schwierigkeit, dass wir nicht wissen, welche Entscheidungen die Menschheit bezüglich Energieversorgung o.ä. treffen wird, und daher auch nicht, wie viele Treibhausgase sie in Zukunft ausstoßen wird. Und selbst wenn wir diese Emissionen wüssten, gibt es erhebliche Unsicherheiten dahingehend, wie empfindlich das Klima auf diese Emissionen reagiert.

Frage: Was ist die wichtigste Voraussetzung dafür, das Nicht-Gewusste zu verkleinern?

Marotzke: Wir müssen Rückkopplungen im Klimasystem quantitative besser verstehen, besonders diejenigen, die mit Änderungen der Wolken zu tun haben. Ob es jemals möglich sein wird, dass kollektive menschliche Verhalten vorherzusagen, ist unklar – man kann es nicht ausschließen, es ist aber nicht sehr wahrscheinlich.

Frage: Welches vermeintliche Wissen in Ihrer Disziplin ist vermutlich falsch?

Marotzke: Viele Forscherkollegen glauben noch immer, dass es einen "Kipppunkt" in der arktischen Meereisbedeckung gibt – will sagen, wenn das Meereis einmal verschwunden ist, kommt es nicht wieder, auch wenn die Temperatur wieder sinkt (Hysterese). Das Hauptargument hierfür liegt in der positiven (verstärkenden) Rückkopplung zwischen (Eis-)Albedo und Temperatur begründet, übersieht aber, dass es auch sehr starke negative Rückkopplungen gibt. Vermutlich ist es so, dass das Meereis immer zurückkehren wird, falls die Temperatur wieder sinkt.

Frage: Welche jüngere Erkenntnis in Ihrem Fachgebiet hat am meisten neues bekanntes Nicht-Wissen hervorgebracht?

Marotzke: Das Klima schwankt chaotisch, also quasi-stochastisch. Das ist seit langem bekannt, aber in der Kommunikation mit der Nicht-Fachwelt ist dieser Aspekt nicht sehr stark betont worden. Eine auffällige Ausnahme ist der öffentliche Diskurs über das Abschwächen der Oberflächenerwärmung der letzten 15–20 Jahre. Wie Öffentlichkeit und Politik mit der zunehmen virulenten Manifestation chaotischer Variabilität umgehen wird, ist völlig unbekannt. Beispiel: falls es wirksame Emissionsminderungsbeschlüsse gibt, etwa vom Pariser Klimagipfel, werden Politik und Öffentlichkeit ungeduldig darauf warten, dass die "Belohnung" für die Anstrengungen sichtbar wird. Aber chaotische Variabilität wird die Ergebnisse der Anstrengungen für Jahrzehnte überdecken. Welche Reaktion wird den Klimawissenschaften entgegenschlagen? Wir wissen es nicht.

Frage: Sie dürfen spekulieren: Was könnte ein bedeutendes "unknown Unknown" auf Ihrem Forschungsbiet sein?

Marotzke: Wir können natürlich nicht ausschließen, dass es einen unbekannten Effekt gibt, der das Klima entweder deutlich stabiler oder deutlich instabiler macht, als wir das heute annehmen.

Frage: Sie dürfen spekulieren: Welchen Anteil des Wissbaren wissen wir bereits?

Marotzke: Ich glaube, diese Frage ist prinzipiell unbeantwortbar. Thomas Kuhn hat ja in "Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen" darauf hingewiesen, dass sich "normale" Wissenschaft immer spezialisiertere Fragestellungen vornimmt. Das scheint ein inhärent offener Prozess zu sein, von grundsätzlich neuen Paradigmen einmal abgesehen.

Frage: Gibt es etwas, das wir Menschen besser nicht wissen sollten und etwas, das Sie persönlich nicht wissen wollen?

Frage: Sollten die Wissenschaft danach trachten, alles zu wissen?

Frage: Was wäre dann anders als heute?

Marotzke: Diese drei Fragen hängen natürlich zusammen. Für mich liegt die Grenze auf jeden Fall dort, wo ethische Prinzipien die Untersuchung einer Frage verbieten – Beispiel wären die Menschenexperimente der Nazis. Wir wollen und dürfen nicht experimentell erforschen, welche gefährlichen Belastungen wie etwa Unterkühlung der menschliche Körper verträgt. Eine ethisch tiefgraue Zone betrifft die Forschung zur Waffenentwicklung; das hat Friedrich Dürrenmatt uns ja vorgeführt.

Frage: Würden Sie etwas, was Sie wissen, gerne wieder vergessen?

Marotzke: Das brauche ich mir nicht zu wünschen, das Vergessen geschieht automatisch – auch und vor allem von etwas, das ich eigentlich behalten möchte.

Frage: Existiert das Nicht-Gewusste überhaupt, solange wir es nicht wissen?

Marotzke: Es führt zu keinem praktischen Fortschritt in der Forschung, diese Existenz in Frage zu stellen (außerhalb der Quantenmechanik jedenfalls). Genauso wenig führt es zu neuen Erkenntnissen, grundlegende Errungenschaften wie die klassische (Newton’sche) Gravitation in Frage zu stellen. Insofern kann man sich solche Fragen aus einer grundsätzlichen philosophischen Perspektive heraus stellen, der Forschungsprozess außerhalb der Erkenntnistheorie wird davon aber nicht befruchtet.

Frage: Gibt es etwas, was wir für wahres Wissen halten, was in alle Zukunft wahr bleiben wird?

Marotzke: Die Klassische Physik in der vom Menschen erfassbaren Umgebung. Es gibt zu viele Implikationen, die in exquisitem Detail untersucht worden sind, als dass da etwas falsch sein könnte. Die Grenzen liegen natürlich dort, wo wir gehen ins ganz schnelle, ganz große oder ganz kleine gehen.

Frage: Wie schnell, schätzen Sie, wird Ihr eigenes Wissen überholt sein?

Marotzke: Meine Hoffnung ist, nur so langsam, dass ich durchs Dazulernen mithalten kann.