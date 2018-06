Frage: Was ist in Ihrem Fachgebiet die wichtigste Frage, auf die es keine Antwort gibt?

Lisa Kaltenegger: Sind wir allein im Universum?

Frage: Welches vermeintliche Wissen in Ihrer Disziplin ist vermutlich falsch?

Kaltenegger: Dass unser Sonnensystem die Norm ist.

Frage: Was ist die wichtigste Voraussetzung dafür, das Nicht-Gewusste zu verkleinern?

Kaltenegger: Neugierde und groessere Teleskope, die uns erlauben mehr Licht einzufangen und dadurch lichtschwaechere Himmelskoerper zu sehen – wie z. Bsp. kleine Planeten wie die Erde und Galaxien die weit von uns weg sind.

Frage: Welche jüngere Erkenntnis in Ihrem Fachgebiet hat am meisten neues bekanntes Nicht-Wissen hervorgebracht?

Kaltenegger: Die Entdeckung tausender neuer Planeten und was wir so über unseren Platz im Universum lernen.

Frage: Sie dürfen spekulieren: Was könnte ein bedeutendes "unknown Unknown" auf Ihrem Forschungsbiet sein?

Kaltenegger: Dass Leben überall (oder nirgends) entsteht.

Frage: Sie dürfen spekulieren: Welchen Anteil des Wissbaren wissen wir bereits?

Kaltenegger: Nur ein paar Prozent – es wird noch sehr spannend

Frage: Gibt es etwas, das wir Menschen besser nicht wissen sollten und etwas, das Sie persönlich nicht wissen wollen?

Kaltenegger: In meiner Sicht nicht.

Frage: Sollten die Wissenschaft danach trachten, alles zu wissen?

Kaltenegger: Da gibt es ein schönes Zitate dazu von Schoppenhauer: Daher ist die Aufgabe nicht nur, zu sehen, was noch keiner gesehen hat, als auch bei dem, was jeder sieht, zu denken, was noch keiner gedacht hat.

Frage: Was wäre dann anders als heute?

Kaltenegger: Die Frage ist mit nicht klar, die Wissenschaft trachtet doch danach, unser Wissen zu bereichern?

Frage: Würden Sie etwas, was Sie wissen, gerne wieder vergessen?

Kaltenegger: Ja, wie grausam Menschen sein können.

Frage: Existiert das Nicht-Gewusste überhaupt, solange wir es nicht wissen?

Kaltenegger: Das ist eine fröhliche Frage. Existiert ein Gegenstand wenn es finster ist, und ihn keiner sieht? Ich würde sagen, ja.

Frage: Gibt es etwas, was wir für wahres Wissen halten, was in alle Zukunft wahr bleiben wird?

Kaltenegger: Wissenschaft wird zu oft als starres sperriges Gebilde dargestellt. Ist es aber gar nicht. Neue Ergebnisse erweitern unser Wissen, wie z. Bsp die Quantenmechanik oder die Relativitätstheorie das gemacht haben in der Physik, oder die Genetik in der Biologie. Das heißt, unser Wissen ist immer unvollständig, aber dadurch ist es nicht falsch. Einige unserer Schlussfolgerungen sind bestimmt falsch, aber darum forschen wir ja neugierig weiter.

Frage: Wie schnell, schätzen Sie, wird Ihr eigenes Wissen überholt sein?

Kaltenegger: Ich hoffe, ich lerne jeden Tag etwas Neues dazu. Das macht die Wissenschaft so spannend. Je mehr wir mehr über unser spannendes Universum und unseren Platz darin lernen, desto vollständiger wird unser Wissen und desto neugieriger unser Blick über unseren "Tellerrand" hinaus in die Weiten des Kosmos.