Eigentlich hat Nicola Pirastu nur Marmeladenbrot gegessen, die ganzen 45 Tage lang. Man könnte auch sagen: viele Tausende Kilometer lang. In Georgien, in Aserbaidschan, in Turkmenistan, in Usbekistan, Kasachstan, Tadschikistan – nichts als Marmeladenbrot. Kurz vor der Abreise war er krank geworden, ein Problem mit der Bauchspeicheldrüse. Deshalb die strenge Ansage von seinem Hausarzt: auf Fett verzichten! Das ist allerdings eine Diätvorschrift, die sich mit den Essenstraditionen der Wüstenvölker nicht vereinbaren lässt. Da blieb Nicola Pirastu nur eins übrig: Brot mit Marmelade aus der Heimat, aus Italien.

Dabei wollte der Populationsgenetiker von der Universität Triest die Geschmäcke der Seidenstraße erforschen, jener uralten Handelsroute, auf der neben Seide, Porzellan und Jade schon vor mehr als 2.000 Jahren Gewürze aus Asien nach Europa eingeführt wurden. Doch glücklicherweise hing der Erfolg seines Forschungsprojekts nicht davon ab, dass er die Speisen selbst verkosten konnte. Er wollte vielmehr wissen, was die Menschen an der Seidenstraße mögen – und warum.

Fast jeder Mensch hat ein Lieblingsgericht, eine Leibspeise: Bratkartoffeln! Spaghetti mit Tomatensauce! Schupfnudeln mit Sauerkraut! Kaiserschmarrn! Warum aber geht dem einen das Herz auf, wenn er nur den Geruch von Rouladen in die Nase bekommt, warum könnte der andere für Pizza Salami sterben? Was macht eine Speise so besonders, dass ein Mörder sie sich als Henkersmahlzeit wünscht? Warum also mögen wir, was wir mögen? Die Frage geht über den Rand des Tellers hinaus. Nicht zufällig ist "Geschmack" die Metapher für die Summe unserer Vorlieben. In unserem Geschmack spiegelt sich, wer wir sind. Die ganz große Frage, die durch die Frage nach der Leibspeise hindurchschimmert, ist also die: Wieso sind wir eigentlich, wer wir sind?

Die Leibspeise ist ein guter Ausgangspunkt, um dieser Frage nachzugehen. Denn der Geschmackssinn ist unser intimster Sinn: Was wir schmecken, berühren wir, ja wir verleiben es uns sogar ein. Und zugleich sind am Gesamterlebnis Geschmack auch all unsere anderen Sinne beteiligt.

Geschmack ist nämlich nicht nur das, was im Mund passiert. Die Zunge ist ein recht simpel eingerichtetes Chemielabor. In den Geschmacksknospen finden sich bloß Rezeptoren für fünf Geschmäcke. Das reicht gerade einmal, um besonders nahrhafte Bissen – süße, salzige und herzhaft-fleischige, Fachbegriff: umami – von potenziell verdorbenen oder giftigen zu unterscheiden, sauren oder bitteren nämlich. Die Zunge ist damit eigentlich nichts weiter als der letzte Kontrollposten vor dem Schlucken. Für eine Aroma-Orgie ist sie nicht ausgestattet. Dazu braucht es die Hilfe der anderen Sinne. Sie machen unser Geschmackserlebnis so vielfältig – aber auch äußerst anfällig für alle möglichen Täuschungen.

Der größte Teil dessen, was wir Geschmack nennen, ist eigentlich Geruch. Während wir kauen und atmen, steigen unzählige Aroma-Moleküle aus dem Essen durch den Rachen von hinten in die Nase auf. 350 verschiedene, hoch spezialisierte Geruchsrezeptoren gibt es hier. Das klingt schon eher nach Orgie. Die Wissenschaftler nennen es "retronasales Riechen".

Und trotzdem glauben wir, all diese Aromen im Mund zu spüren. Das liegt am Kauen und Beißen und Knabbern, am Schlürfen, Stopfen, Malmen, Schlucken. Denn allein durch die Bewegungen und Berührungen des Mundes verortet das Gehirn den Ursprung des Geschmacks ebendort. Und es ist ja auch etwas dran: Ohne die Aktivität von Lippen und Zunge, Gaumen und Zähnen würde kaum Aroma freigesetzt. Delfine übrigens, die ihre Beute am Stück schlucken, haben den Geschmackssinn im Laufe der Evolution fast völlig verloren; sie brauchen ihn ja nicht. Schmecken ist ein aktiver, ein zupackender Sinn – eine Leckerei, die unangerührt auf dem Teller liegt, schmeckt nach überhaupt nichts. Die Sinnes-Soziologin Constance Classen meint gar, Geschmack sei eine Form von Berührung, nur intensiver.

Und doch sind auch unsere Distanzsinne, das Hören und das Sehen, am Geschmackserlebnis beteiligt. Es ist wissenschaftlich erwiesen: Das Auge isst mit, und das Ohr auch. Erdbeermus zum Beispiel schmeckt von einem weißen Teller süßer als von einem schwarzen, Käse von einem eckigen Teller schärfer als von einem runden, und Chips schmecken knuspriger, wenn sie beim Kauen in höheren Frequenzen knacken. Hören, Sehen, Fühlen, Riechen, Schmecken: Essen ist eine "multisensorielle Tätigkeit", wie die Wissenschaftler es formulieren. Man könnte auch sagen: Essen ist das Zweitsinnlichste überhaupt.

Wie aber entstehen unsere Vorlieben für bestimmte Reize in diesem Sinnesfeuerwerk? Die klassische Geschmacksforschung meint: Alles erlernt. Nur sehr wenige, grundlegende Präferenzen seien angeboren, die Vorliebe für Süßes und Fettiges sowie die Abneigung gegen Bitteres.